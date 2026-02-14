シンガー・ソングライターのｍｉｌｅｔが１４日、東京・北の丸公園の日本武道館で単独公演「Ｒａｙ ｏｆ Ｗａｔｅｒ」の２日目公演を開催。２日間で１万７０００人を動員した。

３年ぶり２度目となった音楽の聖地で、ｍｉｌｅｔの無限の可能性を見せつけた。スモークが焚（た）かれたステージに登場すると「ただいま、ｍｉｌｅｔです。今日もよろしく」とあいさつ。３月４日にリリースされる新曲「Ｔｈｅ Ｓｔｏｒｙ ｏｆ Ｕｓ」や「Ａｎｙｔｉｍｅ Ａｎｙｗｈｅｒｅ」など約２時間で全２１曲を披露した。

演出にもこだわり抜いた。「Ｓｗａｍｐ」では初めてダンサーと共演し、華麗なダンスを披露。「Ｗａｔｅｒｐｒｏｏｆ」では、光線や水柱が交錯する美しい世界観を表現し、観客を魅了していった。

圧巻のパフォーマンスを見せつけ「今は清々（すがすが）しい気持ち。とっても楽しくて、みんなと同じ場所にいられるのが本当にうれしくて、羽が生えたような気持ちです」とファンに喜びを表現。昨年４月から４か月間休養したが、その際にサポートしてくれた母も会場に駆けつけた。「支えてくれてありがとう」と感謝し、「母のために書いた」という「Ｄｅｃｅｍｂｅｒ」を熱唱。優しい歌声で会場を包み込んだ。

９月１２日の千葉公演（森のホール２１）から全国ホールツアー（１７都市１９公演）の開催も決定している。ｍｉｌｅｔは「いつでも音楽で、心はつながっている。私はあなたの耳に、心に、すぐに飛び込みにいきますので、全力で手を広げていきます。また会いましょう」。自らが信じる音楽を、世界に届ける旅は続く。（古本 楓）