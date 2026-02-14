◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽カーリング（１２日、コルティナ・カーリング五輪競技場）

カーリング女子の１次リーグで、日本代表で、世界ランキング５位のフォルティウスが世界選手権１０度の優勝を誇る世界１位のスイスを７−５で破る金星で、五輪初白星を挙げた。フォルティウスは通算１勝２敗。

スキップの吉村紗也香は「昨日（１３日）は試合がなくて、みんなでいろいろ話した。この試合に全集中してのぞんだ」と、気持ちを新たに挑んだことを明かした。

スウェーデン、デンマークとの最初の２戦では、ショットの成功率で１０人のスキップ中、最下位という絶不調のスタートだった。しかし、この日は「ドロー（止めるショット）、テイク（石に当ててはじくショット）ともに自信を持って挑めた」と、後半は、２つの石を同時にはじき出すダブルテイクを連発し、世界最強のスイス戦で、ついに目覚めた。

言葉も力強さが戻った。「チーム全体が自信を持って粘り強く行きたい。金メダルを目指してやっていきたい」と、ここからの挽回を誓った。

１次リーグは１０チームが総当たりを行い、上位の４チームが準決勝に進出する。準決勝は１次リーグの１位と４位、２位と３位が対戦し、勝者が決勝に進み、敗者は３位決定戦に回る。