◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フリースタイルスキー・デュアルモーグル（１４日・リビーニョ・エアリアル・モーグルパーク）

【リビーニョ（イタリア）１４日＝宮下京香】１対１で競う新種目・デュアルモーグル女子の準々決勝が行われ、モーグル４位の冨高日向子（多摩大ク）は今大会モーグル金メダルのエリザベス・レムリー（米国）に敗れ、８強で敗退した。第１エアの着地でバランスを崩して得点が伸びず、悲願のメダルには届かなかった。

冨高は敗退後に取材に応じ、今季限りで現役引退する意向を表明した。「この４年で最後と決めてやってきたので、結果的にメダルには届かなかったけど、しっかりやり切れた。悔いはないです。今はスッキリした気持ちです」と話した。

◇冨高 日向子（とみたか・ひなこ）２０００年９月２１日生まれ。東京・町田市出身の２５歳。両親の影響で２歳からスキーを始め、小学１年でモーグル（Ｍ）を開始。小学４年からクラーク記念国際高時代まで白馬村スキークラブで鍛錬。初出場した２２年北京五輪で１９位。昨年世界選手権ではＭで初の表彰台となる銀。１９年に多摩大に進み、現在は同大の職員。趣味は男性７人組グループ「ＥＶＮＮＥ（イブン）」のライブ観戦。１５２センチ。