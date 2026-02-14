本日2月14日、バンド結成27周年を迎えたwyseが、これを記念して東京・新宿ReNYにて昼夜二公演のライブ＜結成記念日公演『27の奇跡』＞を開催した。積み重ねてきた27年という年月のなかで、現在のwyseこそ過去最高の状態にあるという言葉が今回のインタビューでも語られているが、それを証明するような飛び切りのサウンドとパフォーマンスと熱量が会場に充満した祝祭感溢れる1日となった。

wyseは2025年、自身の出発点に立ち返るべくインディーズ期の楽曲再生ツアー＜1999-2001＞を開催したほか、1990年〜2000年代のV系バンド集結による一大イベント＜CROSS ROAD Fest＞に出演するなど、原点に向き合い、刺激的な日々を経てきた。そこで揺さぶられ、想像もしていなかった気づきや発見が得られたという。結成27周年記念公演で発売されたライブ音源『Live Tour 2025『1999-2001』Live CD』には、その高揚感や多幸感までも詰め込まれている。

そして2026年のwyseは、5月30日から全国8ヵ所を廻るツアー＜wyse Live Tour 2026『Calm+』＞を開催することが本日発表となった。同ツアーはwyseがメジャーフィールドで活躍するキッカケとなったアルバム『Calm』(2002年)にフォーカスした内容になるとのこと。過去を検証し、未来のwyseへと繋げていく新たな旅の始まりだ。BARKSは、月森 (Vo)、TAKUMA (2nd Vo, B)、HIRO (G)、MORI (G)の4人のメンバーに、瑞々しさを伴って生まれた強く熱い想いを余すことなく語ってもらった。

◆ ◆ ◆

■2025年の活動があったからこそ

■信じる気持ちがさらに強くなった

──2026年の話をする前に、まずwyseの2025年を振り返ってお聞きしたいのですが、11月に幕張メッセ イベントホールで開催された＜CROSS ROAD Fest＞に参加したことはバンドにどんな影響を及ぼしましたか？

MORI：最初にお話をいただいた時は、参加するバンドが同世代だったり、先輩にあたる方ばかりで、共演が楽しみだなと。それとwyseには広い会場が似合うという想いがずっとあったので、みんなに知ってもらえる良い機会だなと思っていました。ライブ後には「wyseのことは知っていましたがライブは初めて見ました」とか「結成当初以来、久しぶりに見ました」っていうメッセージもたくさんいただいて。規模の大きいイベントだからこそ得られたことだったので、いいキッカケになりました。

──HIROさんは会場の景色を見てどんなことを感じましたか？

HIRO：MORIも言ったように、wyseは大きい会場でも魅力を発揮できるバンドだと思っていたんですが、いざステージに立ったら、幕張メッセは想像以上に大きくて度肝を抜かれました。でも、ライブが始まってみると緊張することもなく、何より皆さんが温かく迎えてくれていることが伝わってきたので、“これは楽しむしかないな”と。初めて生のwyseを見た方や、久しぶりにwyseを見たという方もたくさんいらっしゃったので、見たことがある方にはパワーアップしたwyseを届けられたと思いますし、初めて見た方にも今の自分たちを知ってもらえて良かったなと思っています。あんな機会がいただけたことに感謝です。

月森 (Vo)

──今後のモチベーションにもなった大きな意味を持つライブでした？

HIRO：そうですね。いつか、ワンマンであのステージに立ちたいという夢も抱けたので、意義は大きかったですね。

TAKUMA：あれだけの数のお客さんがいて、“楽しみたい”という気持ちもたくさん集まる空間だと思っていたので、wyseのステージはもちろん、イベントとしてもいかに楽しんで帰っていただけるかが重要だなと思っていました。そういう意味でも2日目トップバッターとしての役割を考えて臨みました。先輩方や同世代のバンドと共演できるのも刺激的ではありましたが、だからこそ、一番手を務める身としては、“いい日になってほしい” “いい日だったなって思いながら帰ってほしい”という気持ちをベースに、その上でステージ作りを考えました。結果、いろんな角度から僕らも楽しめたし、得るものもすごく大きかったですね。自分たちの可能性、作ってきた楽曲、長くやってきたからこそ持てる自信、そういうものを手放しちゃいけないと改めて強く確認できましたね。wyseというバンドの芯にグサッとくる刺激をもらった1日でした。

月森 : 久々の大きな会場で、たくさんのお客さんの前に立つイベントでしたが、個人的には会場がどの規模でも、映える映えないはあれど、歌や演奏に優劣がついてはいけないと思っているので、今のwyseができることをしっかりやりとげて、そのうえで自分も楽しむ。そういう日だろうと思っていたし、その通りに自分たちの出番は終えられたんじゃないかと思っています。その後、久しぶりに他のアーティストの方々のパフォーマンスをフロアに降りて全て見させていただいて、そこで感じたことを全部持ち帰って、ひとりで飲みながら自問自答のループを繰り返したりしていましたね。そうしたら、TAKUMAから電話があって、お互いにイベントから持ち帰ったものを伝え合ったり、どう思ったか、どうしていきたいのかとか、それこそ久しぶりにできたその長電話が、もしかしたら一番良い時間だったかもしれません。

TAKUMA (2nd Vo, B)

──＜CROSS ROAD Fest＞を挟んで開催したwyseインディーズ時代の楽曲再生ツアー＜Live Tour 2025『1999-2001』＞もバンドにとって大きな収穫があったと思います。そのファイナルを収録したライブ音源が本日2月14日にリリースされたわけですが、そもそもこのようなツアーをやろうと思った経緯を教えてください。

TAKUMA：wyseは2024年に25周年を迎えたんですが、一連の活動が終わりに差し掛かる頃には“次はどうなっていくんだろう。何をしよう”と思うぐらい、自分たちにとって比重が大きい年だったんですね。周年が終わった時、一回空っぽになったというか、リセットされた感覚があったんです。

──ええ。

TAKUMA：そんな中、新しい楽曲を作って未来のwyseを提示する方法もあるけど、そうじゃないなって。周年の活動で感謝だったり、いろいろな気持ちを受け取ったからこそ、自分たちの歴史をもう一回振り返ってみたいと思ったんです。これまで歩んできた道には大切なものがちゃんとあるので、そこにもう一度触れてみることで、気づけるものもあるかもしれない。過去に戻るという意味ではなく、向き合うことで掴めるものがあると思ったのが、インディーズ時代をテーマとしたツアーをやろうと思ったキッカケです。

──当時のアレンジのまま演奏したスペシャルなツアーでしたが、これはどなたからの提案だったんですか？

TAKUMA：メンバー全員がそういうモードでした。後にリテイクバージョンとしてリリースした曲たちもありますが、そもそもwyseってライブのたびに少しずつ曲のアレンジが自然と変わってきたバンドなんです。その公演や演出によっても、曲の構成とかポイントポイントにアレンジを加えたり。たとえば始まり方とか終わり方とかね。常に“今”に照準を合わせて活動してきた。でも、25周年を終えて次に向かうテーマが見えた時に「当時のアレンジじゃないと意味なくない？」って。

HIRO：＜1999-2001＞という大きなコンセプトがありましたからね。その時期のwyseの楽曲を演奏するっていう。ファンの方々がライブの内容を想像しやすいタイトルを掲げているので、当時のアレンジで演奏することは、話さずとも暗黙の了解だったと思います。未来に向かって前のめりに進んでいくのも、過去に向き合ってみるのも、進むことには変わりはないし、そのほうが今後、自分たちの足跡を辿って大事にしながら歩んでいけるんじゃないかって。

＜1999-2001 Complete＞

──ツアー中に蘇ってきた想いや新たな発見、受け取ったものもあったのではないでしょうか？

MORI：コンセプトを打ち立ててからは、自宅で過去の曲を聴き直している時や、リハーサルでみんなで合わせている時も含め、瞬間瞬間で気づきや学びがありました。ツアー中に感じる熱も声援も想像を超えるもので、＜CROSS ROAD Fest＞も、ツアー完結編となった12月のファイナル(東京・Veats Shibuya公演)も、全て揺さぶられましたね。2025年の活動があったからこそ、みんなを信じる気持ちがさらに強くなったし、wyseを他のバンドのファンの方々や共演するバンドのメンバーの方たちにも見てほしいと思う気持ちがより強くなりました。

──そういう気持ちになったのは久しぶりのことですか？

MORI：個人的にはそうかもしれないですね。気づかないうちに思考が凝り固まっていたというか。自分たちが引っ張って前に進んでいくことにとらわれていたことも、頭が硬くなっていた要因のひとつだったのかなって。もっと気持ちをみんなに委ねたり、一緒に乗せていってもいいんじゃないかっていう気づきがあった1年でもありました。

HIRO：さっき「過去に向き合ってみるのも」という話をしたんですが、僕はそこで“何か見つけないとダメだな”って思っていたんです。もちろん“今ならこう弾くよ”っていう思いもありますけど、今後自分がどういうアーティストになっていきたいのか考えた時に、昔の自分にヒントがあるんじゃないかと。あらためて聴くと一番衝撃的なのはテンポでしたね。全曲速いんですよ（笑）。

──BPM(曲の速さ)ですか。

HIRO：そうなんですよ。“何をそんなに生き急いでいたんだろう？”って。でも、それがあの頃の鼓動で、そういうビート感で生きていたんだろうなと思いました。なので、当時の切迫したテンポそのままは再現しないまでも、熱量や感情は落とし込めるはずだと思って臨んでいましたね。

＜1999-2001 Complete＞

──実際、ライブを見て、その熱量とエネルギーに圧倒されました。月森さんはどんなことをツアーで感じましたか？

月森：アレンジや演奏、歌い方も進化している現在形があるんです。それがインディーズ時代の曲に絞って、それを昔のアレンジで構築すること自体が、僕にとっては挑戦でした。歌に関していうと、発声の仕方も違うし、年月を重ねて声も変わっている。昔の歌い方や声を知っている人がツアーに来てくれた時に、“ああ、こうだった！”と思ってもらえるぐらい、昔の自分に近づけることが大変でしたね。インディーズ時代は発声の仕方も全然わかっていなかったので、1本ライブをすると声が出ないぐらいにかすれてたんですよ。それがまたカッコいい部分もあったのかもしれないけれど。

──若さゆえに突っ走るみたいな？

月森：発声法を確立した今は、あの頃と同じことはできないんですけど。それでも観に来てくれた人が“こんな歌い方を再現してくれるんだ！”って感じられるぐらい、どこまで過去の自分に向き合えるかが課題でした。どこまで再現できたかはわからないですが、ファンの方々も僕らが表現したいことを理解して、一緒にライヴを作り上げてくれたので、ツアーが進むにつれて会場の熱量が増していったし、自分が挑戦したかったことを受け取ってもらえたのかなと。

■メンバー間は過去一番良い状態

■期待しかないですね、絆も最強

──TAKUMAさんが＜1999-2001＞のステージ上で感じたことは現在に活かされそうですか？

TAKUMA：wyseの音楽を愛してくれた人がいるから、時間が繋がって今に至っていると思うんですね。2025年はインディーズ時代をテーマに生きることで、“この曲は誰の中でどんなふうに生きてきたんだろう” “今、どんなふうに息づいているんだろう”っていう部分に、より触れることができた気がしましたね。当時の音や演奏に今の自分たちが内面も含めてどこまで融合できるのか、という挑戦でもあったけれど、あの頃の自分と今の自分が一緒にライブをやっている感覚になれたのは面白かったです。

──それは不思議な体験ですね。

TAKUMA：今の自分ではない自分もステージにいる気がしたんですよ。すなわち、wyseとしてそういう空気になってたんだろうなって。得るものも感じるものも大きかったですよ。“バンドってこうだよね”とか最初の頃の気持ちに触れられたのも収穫だったし、喜びでもありました。

月森：結果、“ライブはこうあるべき”っていうところに向き合えたと思います。wyseの曲はバリエーションが多岐にわたっていて、僕自身、激しい曲から綺麗なメロディの曲まで、歌う幅の広さを持つボーカリストだと思っているんですが、それだけに勢いのあるロックなライブだけじゃなくて、いわゆる歌手としての面ももっと見せたい、と葛藤した時期もあったんです。でも、去年のツアーが終わって“やっぱり、ライブってこうあるべきだな”ってところに戻った気がしますね。

HIRO (G)

──12月のファイナル公演のMCでTAKUMAさんは、「ライブバンドでありたい。生きてる実感を感じるから」と言っていました。そのことが2026年の活動に繋がっていくと考えていいんでしょうか？

TAKUMA：2025年は自分たちの中に存在していたものに新たに火が灯った年だと思っているので、もっとその火を強くしていくというか、もっと気づけることがあるっていうのが現時点でのテーマですね。

──この記事がアップされるのは、2月14日の東京・新宿ReNY公演＜結成記念日公演「27の奇跡」＞終了後ですが、会場でライブ音源『Live Tour 2025『1999-2001』Live CD』を発売します。それだけ残しておきたかったライブだった、ということですよね。

TAKUMA：もう、あのライブはやれないと思うので。完結して思い出の箱をひとつ閉じたと思うんですよね。あのライブ、ほんと録っておいてよかったね。wyseを望んで愛してくれる人たちのもとに残しておけたら、と思ったのが形にした理由のひとつです。

──ライブを目撃した人はもちろん行きたくても行けなかった人たちにとっても嬉しいですよね。

月森：僕らだけじゃなく、ファンの人たちも含め、みんなでインディーズ時代の曲だけに向き合うことはもうないと思います。そう思うと観てほしかったなという気持ちもあるんですが、録っておいて幸い、残すことができて幸せだったと思っています。なので、来られなかった方々にも“こんなことやったんだよ”って伝えたい。聴いてほしいですね。

──次への発火点となるライブだったわけですし。

月森：今後、こんな激しいライブはやらないという意味ではないですが、wyseの勢いが凝縮されている曲、テイクたちなので、ぜひ手にとっていただきたいし、ライブが好きな人なら間違いなく心躍ると思います。

MORI (G)

──そして、先ほどのTAKUMAさんの「もっとその火を強くしていく」という言葉が具現化されるのが、5月から始まる＜wyse Live Tour 2026『Calm+』＞ですね。

TAKUMA：これまでの自分たちはどんどん新しい道を探してきたけど、“過去に立ち返ることで気づくことがこんなにあるんだ”って思ったし、“誰のためにライブをやるのか”をずっと考えてきたつもりでいたけど、まさか今のような気持ちになるとは思っていなかったんです。そんな中、全員で「2026年はどんなシーズンにしようか」って話して、新曲を作ろうという気持ちもあるんですが、今まで作った作品にもう一度向き合うことで、さらに感じられることがあるんじゃないかと。新しい発見がある中で新曲が生まれたり、新しい道がまた開けるかもしれないねって。4人で意見を出し合う中、2ndアルバム『Calm』(2002年発表)にフォーカスしたツアーをやろうということになりました。

──過去の作品に再び向き合ってみようと？

TAKUMA：ただ前回とは違うんです。冒頭で話したように、25周年を終えて一度空っぽになった時は“次、どうする？”って感じだったんです。ところが、2025年はやりたいことがどんどん生まれた年だったので、どんな道を選択しても間違いではないんですよ。メンバーと意見を持ち寄った結果、「いい未来になりそうだね」って一致したのが、『Calm』に向き合うということだったんです。

──今のwyseは本当に一致団結してますね。

TAKUMA：凄まじいです（笑）。メンバー間は過去一番良い状態だと思いますよ。そんなwyseが廻るツアーなので、自分たち自身、期待しかないですね。絆も最強です。

──未来に向かって突っ走っていた初期の頃とは違う、大人になったからこその強い絆だと思います。『Calm』をセレクトした理由は？

TAKUMA：『Calm』にはデビューシングル(「Perfume」)も収録されているので、wyseにとって転機となったアルバムでもあるんです。このアルバムに向き合うことで、インディーズ時代の曲とは違う角度で、wyseというバンドが見えてきたらいいなと思っています。

──『Calm』は多彩な曲が入っているアルバムという印象です。

TAKUMA：まさにそうですね。

MORI：ファンの方にとっても“あの曲もこの曲も聴ける！”って的が絞れるでしょうし、期待に繋がればなと思っています。ツアータイトルが＜Calm+＞なのは、2002年以前の曲も、それ以降の曲も織り混ぜることで、ワンマンとしてさらに重厚なものにしたいという思いからです。当時の自分たちへのリスペクトがあった上で、違う色やアプローチで肉づけしていこうと思っています。たとえば、“今日はこの曲やりたいね”って純粋に思える楽曲だったり、ツアーで各地を廻る中で“あの曲はまたどこか別の場所でもやろうか”だったり、発見があったらどんどん形にしていきたい。そういう意味でタイトルに“プラス”が付いていると捉えていただけたら。

──アプローチも前回ツアーとは違うということですか？

MORI：もちろん、前回ツアーのDNAは濃厚な形で引き継いでいくと思います。当時、「bring you my heart」だったり、「Twinkle Stars」だったり、タイアップ付きのシングルを立て続けに出させていただいて、スタッフのバックアップもあり、wyseの名前や曲が広まるのを肌で感じた時期でもあったんですよね。ワクワクしながら新鮮な気持ちで作った曲をたくさんパッケージできたのが『Calm』で、自分たちにとって忘れられない大きな思い出があるんです。なので、今年のツアーでまたドキドキできるんじゃないかって思っています。

TAKUMA：今回のツアーも『Calm』がリリースされた当時のバージョンで演奏します。インディーズ時代に絞った前回ツアーで感じたファンの方の想いや、そこに宿っていたものを大事に、新たなチャレンジをするつもりです。『Calm』に違う時代の曲が混ざることによって、観に来てくれた方々も新鮮な感覚になってくれるだろうから、それも楽しみですね。“wyseはいろんなサウンドアプローチをしてきたバンドだけど、あの頃からこんなことをしてたんだ!?”だったり、“いろいろ変化したと思っていたけれど、ずっと芯は変わってないね”とか。

HIRO：あの当時は、いろいろな意味で世界観が広がった時期だったと思います。全国ツアーの本数も増えたし、会場も大きくなった。その時期を振り返ることで新たに生まれるものがあると思うし、今の自分たちに必要なものを見つけられたら、また力が得られるんじゃないかと思っています。

■たとえwyseが続けられなくなったとしても

■きっと、ずっとメンバーなんだろうな

──今のwyseは「絆も最強」という話も出ましたが、コンディションはいかがですか。

HIRO：そうですね。一度解散(2005年)して。その後、再結成して、時を重ねて、現在に繋がって。今のwyseが最高の状態というのは間違いないです。

月森：ツアー＜Calm+＞に関しては、楽曲はもちろんですが、リリースされた時期が大事だと思っていて。音楽が好きでライブが好きなやんちゃなメンバーが、世間に揉まれながらどんどん前に進んでいった。目の前の世界が広がっていった頃で、当時の映像を見返して思うのは、wyseがアーティストであろうとするがゆえに一番切磋琢磨していた時期だったんじゃないかなということ。だからこそ、『Calm』という時期に焦点を当てることで、wyseがどうなっていきたいのか見えるんじゃないか、見つけなきゃいけないんじゃないか、と思うんですよね。

──激動の時期だったんですね。

月森：ステージ上の4人が、どこかでお互いに戦っていた部分があったというか。

──ある意味、ライバル同士のような関係性だったんでしょうか？

月森：そうですね。今は年齢も重ねて、その時の感じとはまた違ったものにはなってるかな。メンバー間の空気はいい。

──その空気感を言葉にすると？

月森：正確にその意味を伝えるには、僕らが共にしてきた時間と同じだけ時間が必要な気がするので難しいですが……メンバーって、どこにも属さない関係性だと思うんですよ。強いて言えば、家族に近いけれど、家族とも違う。友達とも違う。ただ、今思うのは、もし誰かが亡くなるとか僕の声が出なくなるとか、何らかの理由でwyseが続けられなくなったとしても、きっと、ずっとメンバーなんだろうなって。……うまく説明できないですけど。

──いや、逆に形容できないところに説得力があります。2026年も充実した1年になりそうですね。

TAKUMA：エネルギーは湧き上がっていますからね。あとは、ちょっとしたエピソードをここで話すとすると…いつもツアーで廻る箇所は4人で悩みに悩んで決めるんですが。今回、ツアーのスタートが熊本でしてね…僕が3人にわがままを言ったからなんですが…。

MORI：当時のツアーの思い出があって。

TAKUMA：そう。『Calm』を携えて廻ったツアー＜wyse tour 2002 “雷魚”＞中、僕は福岡のライブで誕生日を迎えたんですが、その前日が熊本のライブで“この年齢最後だから”っていう個人的な想いがあったんですけど…。最後の最後「Twinkle Stars」で当時のドラムが大ミスをしてね。月森もそこに合わせる形で、曲が中途半端なまま終わってしまったんです。今の僕たちなら「ごめん」って言って、もう一回仕切り直して演奏することもできたと思うんですが…当時は若かったので“そんなカッコ悪いことできない”って、そのままライブを終えてしまったんですよ…。そのことをね、メンバーに話したら全員、ほぼほぼ覚えていなかったんですが（笑）、それもあって、“ならしっかり、その日を取り返しに行こうよ”と。そういうことがあっての熊本公演！ツアー初日です!!

──リベンジの意味合いも持ちつつ、それがポジティヴに働きそうな幕開けですね。

TAKUMA：全体としては、このツアーを通して生まれたものを、また未来に繋げていきたい。最高の時間と音楽をお届けするつもりです。今のwyseは超、超、超ポジティヴなので期待していてください。

取材・文◎山本弘子

■＜wyse Live Tour 2026『Calm+』＞

5月30日(土) 熊本 B.9 V2

open14:30 / start15:00

5月31日(日) 熊本 B.9 V2

open13:00 / start13:30

6月13日(土) 愛知・名古屋 ElectricLadyLand

open14:30 / start15:00

6月14日(日) 静岡 ROXY

open14:00 / start14:30

6月27日(土) 埼玉・HEAVEN’S ROCK さいたま新都心 VJ-3

open14:30 / start15:00

6月28日(日) 東京・Veats Shibuya

open14:30 / start15:00

7月11日(土) 大阪・OSAKA MUSE

open14:00 / start14:30

7月12日(日) 京都・KYOTO MUSE

open14:30 / start15:00

8月22日(土) 神奈川・新横浜NEW SIDE BEACH

open14:30 / start15:00

▼チケット

スタンディング 7,000円（ドリンク代別）

【FC先行受付】

受付期間：2/14(土)21:00〜3/1(日)23:59

受付URL：https://l-tike.com/st1/l4k30m94nujwjwyd0eab

【オフィシャルホームページ先行 】

受付期間：3/2(月)12:00〜3/8(日) 23:59

受付URL：https://l-tike.com/wyse/

枚数制限：4枚まで

決済方法：コンビニ店頭・PayPay・楽天ペイ・クレジット・MBキャリア

引取方法：紙チケット(店頭)・電子チケット(アプリ)

■＜wyse Live Tour 2026『Calm+』FC限定 Live & Event＞

5月30日(土) 熊本 B.9 V2

open18:30 / start18:45

6月13日(土) 愛知・名古屋 ElectricLadyLand

open18:30 / start18:45

6月14日(日) 静岡 ROXY

open18:00 / start18:15

6月27日(土) 埼玉・HEAVEN’S ROCK さいたま新都心 VJ-3

open18:30 / start18:45

6月28日(日) 東京・Veats Shibuya

open18:30 / start18:45

7月11日(土) 大阪・OSAKA MUSE

open18:00 / start18:15

7月12日(日) 京都・KYOTO MUSE

open18:30 / start18:45

8月22日(土) 神奈川・新横浜NEW SIDE BEACH

open18:30 / start18:45

▼チケット

スタンディング 5,000円(ドリンク代別)

【FC受付】

受付期間：2/14(土)21:00〜各公演日前日 23:59

受付URL：https://l-tike.com/st1/euutzirxy435y0pd9nll

枚数制限：4枚まで

決済方法：コンビニ店頭・PayPay・楽天ペイ・クレジット・MBキャリア

引取方法：紙チケット(店頭)・電子チケット(アプリ)

■『Live Tour 2025『1999-2001』Live CD』

先行販売：＜27の奇跡＞2月14日(土)＠東京・新宿ReNYにて

CHR-0030 6,000円(税込)

・豪華デジパック6パネル仕様ジャケット

・2025年6月2日公演のLive写真&1999年〜2001年のアーティスト写真で構成されたスペシャルブックレット

▼CD収録曲

01.Feeling…

02.A≦nd Crash!!

03.Blank paper

04.Virus「赤と白と黒の定義」

05.冷たいベッド

06.Swella para Scyallu para Sail

07.Sweet rain

08.言葉を失くした僕と空を見上げる君

09.You gotta be

10.Miss t×××

11.路地裏のルール

12.Scribble of child

13.あの日の白い鳥

■＜Psycho le Cému presents「ライバルズ」2026＞

2月28日(土) 神奈川・川崎SUPERNOVA

open17:00 / start17:30

出演：Psycho le Cému / wyse

▼チケット

スタンディング ￥8,800(税込)

※入場時ドリンク代別途必要

購入：https://l-tike.com/plc/

■＜MORI Birthday Live 2026＞

4月11日(土) 東京・青山RizM

・一部：open14:30 / start15:00

・二部：open18:30 / start19:00

▼チケット

各部 7,000円

※受付URLは後日ご案内

■＜THE MICRO HEAD 4N’S presents MONTHLY 2MAN「B-EAST」＞

4月12日(日) 神奈川・川崎セルビアンナイト

open17:00 / start17:30

出演：THE MICRO HEAD 4N’S / wyse

▼チケット

スタンディング ￥6,600(税込)

※入場時ドリンク代別途必要 / 未就学児入場不可

購入：https://w.pia.jp/t/tmh4ns-26/