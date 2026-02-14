俳優クリス・ヘムズワース（42）は、13歳の娘インディア・ローズ・ヘムズワースを「アベンジャーズ/ドゥームズデイ」（12月18日公開）に出演させるため、“賄賂”を提示したという。マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）のソー役で知られるクリスは、2022年の主演作「ソー:ラブ＆サンダー」に出演していたインディアに、新作でもラブ役を演じてもらうためにちょっとした「交渉」が必要であったと明かした。



【写真】めっちゃ飛んでる！バイクに夢中な娘のインディア・ローズ

「ザ・ビュー」でクリスはこう話す。「あの子は今13歳だから、ティーンエイジャーって感じでね。前回の撮影とはちょっと状況が変わっている」「セットに着いたとたん、『もう、どれだけかかるわけ?』って感じでさ、僕は『まだ始まってもいないよ!』ってなった」



そして、1テイクが終わり、役目は終わったと思っていたインディアは、「あと2、3日」かかると言われるとウンザリしていたそう。待ち時間が長いことが多い撮影作業に飽き飽きしていた様子だったため、バイクのレースに取り組んでいるインディアに、このギャラでバイクが買えるかもしれないと示唆してやる気を出させたとクリスは明かしている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）