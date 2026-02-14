◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スキー フリースタイル 女子デュアルモーグル 2回戦(大会9日目/現地14日)

2回戦敗退となった藤木日菜選手が競技を振り返りました。

藤木選手は相手選手に先行されるも第2エア付近で逆転。先にフィニッシュしましたが、得点は15-20で敗れました。

レース後、「自分の持っている最大の力を出せた」と語った藤木選手。「今までスピードが課題だったが、今日は格上の選手とスピードでもいい勝負ができた。練習の成果が出せた」と笑顔で振り返りました。

1回戦では中尾春香選手との日本勢対決に勝利。「春香の分までやるしかないと思っていた。食らいついていく気持ちで全力を出した」と、ライバルの思いも背負って戦ったと明かします。

「1回戦で春香と当たれたのが一番うれしくて楽しかった」と語った藤木選手。最後に今後へ向けて「今大会で自分のまだまだ足りないところが見えた。もっと上に行ける選手になりたい。また強くなってこの場で戦いたい」と意気込みを語りました。