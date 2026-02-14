好印象を呼び込む爽やかさと落ち着きある香り。BAUMの「サクラツリー」は大人のメンズも使いやすいフレグランス

すれ違いざまに“ふわっ”。たった一瞬の出来事にも関わらず記憶に強い印象を残す“香り”。思わず街中で振り向いてしまった、気になって「何を使っているの？」なんて友人や大切な人に聞いたことがある人は多いはず。

目には見えないモノながら、なりたい人物像を印象付けられるうえ、ちょっとした季節感を演出するのにもってこいな“香り”の魔法。この春に向けて新たな1本をお探しなら、スキン＆マインドブランドBAUM（バウム）の新作「バウム オードトワレ サクラツリー」（60mL：1万9800円）を手にしてみてはいかがでしょう。

“樹木との共生”を掲げる同ブランドから登場した新作は、さくらの蕾がほころぶ瞬間の、樹木の息吹の香りからインスピレーションを受けたオードトワレ。まさに今の季節にぴったりな香りをまとえます。ちなみにオードトワレとはデイタイムの普段使い向けのもので、香りが約3〜4時間ほどふんわりと持続するのが特徴。全体的に軽めで、オフィス使いからデートなどにもぴったりな香水です。

▲「バウム オードトワレ サクラツリー」

「バウム オードトワレ サクラツリー」の香りは“サクラ”という名前から華やかで甘め？ と想像しそうですが、実は“ツリー”とあるようにウッディ系がベース。トップノートは早春の爽やかさと樹木のエネルギーが高まり、枝先の蕾が花開くようなグリーンとフローラル（カシス・ベルガモット）。

続いてミドルノートは、柔らかな陽ざしに包まれてゆっくりと蓄が花開くような可憐さ溢れるフローラル（サクラウッドチップ・サクラブロッサム・ローズ・サイプレス）。

ベース（ラスト）ノートは落ち着きがあり、軽さも感じるドライなウッディさ（シダーウッド・サンダルウッド・アンバー・モス）がポイントとなっています。全体的に落ち着いた爽やかさのあるウッディフローラルの香りは、優雅さとともに安心感も与えてくれるのでメンズでも使いやすいはず。そして、フレッシュさもチラリと覗く遊び心のある香りは、きっと周囲の人の記憶にしっかりと残ってくれるはず。

▲「バウム アロマティック ハンドウォッシュn サクラツリー」

さらに「バウム アロマティック ハンドウォッシュn サクラツリー」（300mL：4400円）も同時発売。こちらもさくらの蕾がほころぶ瞬間の、樹木の息吹を感じる香りが楽しめます。きめ細かく豊かな泡が瞬時に泡立ち、汚れだけをしっかり落としてくれます。洗い上がりはみずみずしく、樹木由来のホホバオイルを含む貯水成分配合で角質深くまでうるおいで満たしてくれるので、毎日使えばうるツヤのピュア肌に導いてくれるはず。

なお、いずれもパッケージやボトルも春を随所に感じるこだわりがたっぷり。オードトワレの丸みを帯びた本体キャップは温かみのある山桜材を活用。握ったときの心地良さも◎です。また、すりガラス調のマットな質感のガラスボトルは、ほんのり色付いた花びらのような桜色に。パッケージは1枚ずつ手染めしたテキスタイルデザインで、さまざまな桜色をグラデーションで表現しています。

桜が芽吹くこの時季に、まとう香りも春仕様に変えてみてはいかがでしょう。

