飼い主さんが愛犬たちのためにお庭につくった『かまくら』を修理している最中、日本スピッツさんがやってきて…。まるでコントのような一部始終が可愛すぎると話題になっているのです。

思わず頬が緩んでしまうこと間違いなし、微笑ましくもクスッと笑えるその光景は記事執筆時点で207万回を超えて表示されており、9.4万件のいいねが寄せられています。

【写真：かまくら修理中、『犬が手袋を届けてくれた』と思ったら…無情すぎる『コントのような光景』】

『かまくら』を修理中→犬が『手袋を届けてくれた』のかと思ったら…

Xアカウント『@kukuri_shibainu』に投稿されたのは、かまくら修理中の飼い主さんの元へやってきた日本スピッツ「楽」くんのお姿。

楽くんや柴犬「ククリ」ちゃん、「ひなた」ちゃんのために自宅のお庭につくられたというとっても立派なかまくらは、みんなのお気に入りで、なかでも特に楽くんにとっては第二のお家と言っても過言ではないほどなのだそう。

そんなかまくらが壊れてしまっては大変…ということで、この日も飼い主さんは丁寧に修理を行っていたのだといいます。

まるでコントのような結末に爆笑

すると、かまくらの反対側の入口からひょっこり覗き込んだという楽くん。そのお口には『手袋』がくわえられていたのだとか。

『手袋を持ってきてくれた』と、その優しさに感動して手を伸ばしたという飼い主さん。しかし…手袋に触れることはできず、楽くんはその場を立ち去ってしまったそう。

楽くんたちのためにかまくらを修理する飼い主さんに手袋を見せつけ、逃亡する…という何とも無情な結末を演出した楽くんのお姿は多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「なんて優しい！と書き込もうとしたらリプ見ちゃって、無情ｗ」「あぁ無情」「大好きなかまくらを修繕してくれるのがありがたいのか、ママさんの手を心配して持ってきてくれたのか」「ほしいか？って感じ」などのコメントが寄せられています。

『かまくら』を堪能するお姿が大人気

10歳の楽くんは、とにかく飼い主さんがつくってくれる『かまくら』が大好きなのだそう。おもちゃを持ち込んで遊んでみたり、のんびりとくつろいでみたり…その光景はまるで絵本の中のよう。

冬ならではの真っ白な雪景色を堪能する楽くんのお姿は、日々多くのユーザーに癒しと笑顔を届けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@kukuri_shibainu」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。