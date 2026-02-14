「かっこいいー」元日本代表キャプテンがモデルを務めるLAギャラクシーの新ユニホームに反響！「完璧だ」「欲しい」
元日本代表主将の吉田麻也と山根視来が所属するメジャーリーグサッカー（MLS）のLAギャラクシーが、新シーズン向けたホームユニホームを発表した。
クラブの公式サイトによると、新ユニホーム『Velocity』はMLS参入から30周年を記念したデザインとなっており、「ロサンゼルスとクラブの長年の歴史へのオマージュ」だという。ホワイトを基調にネイビーとイエローのサッシュが印象的だ。
この新ユニがクラブのSNSで公開されるとファンからは「完璧だ」「かなりいいね」「めちゃくちゃクール」「欲しい」といった声が上がった。
またこのユニホームのイメージモデルに起用された吉田も自身のインスタグラムで「Velocity kit」と綴って紹介。「かっこいいー」「麻也くん、かっこいいです」「ユニホーム買います」などのコメントが寄せられている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】吉田麻也やロイスがモデルを務めたLAギャラクシーの新ユニ
