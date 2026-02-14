サンディエゴ・パドレスのダルビッシュ有さんは2月13日、自身のXを更新。「3年間引きずっていた」相手との“サシ飯”報告が反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：ダルビッシュ有さん公式Xより）

サンディエゴ・パドレスのダルビッシュ有さんは2月13日、自身のX（旧Twitter）を更新。「3年間引きずっていた」相手との“サシ飯”実現を報告しました。

ダルビッシュ選手は「宮崎に来て最初の夜は牧原大成選手とサシ飯（自分の息子2人付き）」と、福岡ソフトバンクホークス所属でWBCに選出されている牧原大成選手とのツーショットを1枚載せています。

「前回大会、牧原選手は大阪から合流して即チームディナーに参加し自分の隣の席でした。周りにたくさんの選手もいたためあまり話せず、投手と野手ということもあり大会が終わるまで全然話せず終わってしまったことを3年間引きずっていたため自分から2人で食事に行こうと誘いました」と牧原選手を誘った経緯をつづり、「牧原選手からしたらいい迷惑だったと思いますが快く引き受けてくれて実現。今日はたくさん話すことが出来て最高の夜でした」と続けました。

コメントでは「本当に人格者だなと思います！」「レジェンドなのに神対応」「優しいな、もうあなたが優勝」「人としてカッコ良すぎます！」「漢ですね」「神対応すぎて全俺が泣いた…」「こういう先輩になりたすぎる！」「こんな先輩に育てられたい人生だった」との声が寄せられています。

牧原選手も「今回はたくさん喋れました！」

この投稿を引用し、牧原選手も「本当にありがとうございました 緊張して何話していいか分かりませんでしたが ダルさんの優しさでたくさん色んな話聞くことができて本当に良かったです 初対面の時は全然話せませんでしたが 今回はたくさん喋れました！ 明日からまたよろしくお願いします」とコメントしています。ファンからは「マッキー、良かったね」「凄いここまで登り詰めたってことだよな」「明日から頑張れー！」との声が寄せられました。(文:福島 ゆき)