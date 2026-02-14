日本ハム、巨人、中日で計19年間プレーし、NPB通算2120安打を放った小笠原道大氏（52）が14日、ニッポン放送「ショウアップナイター60周年 名球会ラジオ」（土曜後5・20）にゲスト出演。一歩前に踏み出すきっかけとなったコーチの言葉について語った。

インタビュアーを務めた煙山光紀アナウンサー（63）から番組恒例の質問「私、この人に頭が上がりません」というトークテーマを与えられた時だった。

小笠原氏は「頭が上がりませんというか、感謝なんですよね」として「ずっと長い間つながっているというのが落合さん」と最初に落合博満氏（72）の名前を挙げた上で母校・暁星国際高校時代やNTT関東時代の監督、1996年ドラフト3位で日本ハムに入団した時の上田利治監督（享年80）、日本ハム時代に打撃コーチとして指導を受けた加藤秀司氏（77）と5人を挙げた。

上田監督と加藤コーチについては「その2人がいたからこそ、小笠原道大というバッターがつくられていってるのではないかな、と」と回想。

捕手として入団した自分の打力を買って内野手へのコンバートを決めてくれた指揮官と、高校通算0本塁打だった無名の打者からNPB通算378本塁打、「3割・30本」が王貞治に次いで2位の9度という大打者になるきっかけを与えてくれた加藤コーチに改めて感謝した。

そんな加藤コーチとは忘れられない思い出がある。

それは凡打した際のこと。折れたバットがバックネットに飛んだことがある。

「（折れたのは）根元ですよ。（相手投手は）当時（中日の）宣さん、宣銅烈（ソン・ドンヨル）。オープン戦でね。ボテボテ。ピッチャーの前で止まるぐらいな打球ですよ。それで“あ〜あ”って思うじゃないですか。だけど、バットはバックネットに、振り切ったあたりに飛んでいってる」

「（ベンチに）帰ったら“今の良かったぞ！！！”って。何が良かったんだよって思って。“しっかり振り切ったからあそこまで（折れた）バットがいったんだ”って。“だから、今までやってることを継続してやりなさいよ”っていう」

「まさか凡打して褒められるとは思ってないので。内容もそうだしね。なので、なんかそこで前を向けたというか。その言葉。何気ないんですけど、その一言があったので一歩踏み出せた。ヨシッ！と思って。頑張れるぞ！っていうふうになったので。大きいなと思って、そこが」と通算2055安打を放って名球会入りもしている名伯楽・加藤氏に感謝していた。