¡Úµð¿Í¡Û¸Í¶¿æÆÀ¬¡¡½é¼ÂÀï¤ÏÀ©µåÆñ¡ÖÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¼ÂÀï¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡µð¿Í¤Î½Õµ¨ÆáÇÆ¥¥ã¥ó¥×Âè£±¥¯¡¼¥ë½éÆü¤¬£±£´Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬¼ÂÀï·Á¼°¤Î¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¤Ï£²¥»¥Ã¥ÈÀ©¤Ç¼Â»Ü¡£¸Í¶¿¤ÏÂÇ¼Ô£±£°¿Í¤ÈÂÐÀï¤·¡¢¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤Ë±¦Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤Ø¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òµö¤¹¤Ê¤É°ÂÂÇÀ¤ÎÅö¤¿¤ê£²ËÜ¡¢£³»Íµå¤ÎÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£ÅÐÈÄ¸å¤Ï¡ÖËÍ¤ÎÃæ¤Ç²ÝÂê¤ò»ý¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤¤¤È»×¤¨¤ë¤â¤Î¤¬ËÜÅö¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£Á´¤¯Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¼ÂÀï¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²ù¤¤¤Ï»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸·¤·¤¤É½¾ð¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ààÄø¤è¤¤ÎÏ´¶á¤È¸«¤¿ÌÜ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤òÀ¸¤àÎÏ¶¯¤¤Ä¾µå¡£ÇÛµå¤âÄ¾µå¼çÂÎ¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÎÏ´¶¤Ï¤¤¤¤ÎÏ´¶¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÎÏ¤Ê¤ê¤Î¥Ü¡¼¥ë¤·¤«¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤«¤éÄÉ¤¤µá¤á¤ëÍýÁÛÁü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤½¤³¤òµá¤á¤ÆµîÇ¯¥À¥á¤À¤Ã¤¿¡£Ãµ¤·Â³¤±¤Æ¤â¡¢¥À¥á¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢¤É¤³¤«¤ÇÄü¤á¤ë¤³¤È¤âÉ¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡Ä¤Ç¤âº£¤Ï»î¤»¤ë»þ´ü¤Ê¤ó¤Ç»î¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£