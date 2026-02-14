¡Úµð¿Í¡ÛÂç¾ëÂî»°¡¡¹¥¤¤ÊÃÏ¸µ¥á¥·¤Ï²Æì¤½¤Ð¡¡¸½ºß¤Ï¡Ö°ìÇÕ¤Ç¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡²Æì¥¥ã¥ó¥×³«ºÅÃÏ¤Ç¤¢¤ëÆáÇÆ»Ô½Ð¿È¤ÎÂç¾ëÂî»°Êá¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤¬£±£´Æü¤Ë¡¢¸Î¶¿¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥×½éÆü¤ò½ª¤¨¤¿Âç¾ë¤Ï¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þÂÐ¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤È¤Æ¤â¤¤¤¤´Ä¶¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¡££±Æü£±Æü´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÈÖ¹¥¤¤ÊàÃÏ¸µ¥á¥·á¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¿ôÉÃ¹Í¤¨¤¿Ëö¤Ë¡Ö²Æì¤½¤Ð¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È²óÅú¡£ÍÄ¤¤¤³¤í¤ÏËþÊ¢¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢²¿ÇÕ¤â¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÇØÈÖ¹æ£²£´¤Ï¡Ö¤½¤ì¡Ê²Æì¤½¤Ð¡Ë¤ò¿©¤Ù¤Æ¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¡£²Æì¤½¤Ð¤Ï¡×¤ÈÇò¤¤»õ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¿©¤Ù¤ëÎÌ¤¬³ÊÃÊ¤Ë¸º¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö¤â¤¦º£¤Ï°ìÇÕ¤Ç¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï¼«¸ÊºÇ¾¯¤Î£µ£¶»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£Æ±¥ï¡¼¥¹¥È¤ÎÂÇÎ¨£±³ä£¸Ê¬£·ÎÒ¤Ç£±£°ÂÇÅÀ¡¢£³ËÜÎÝÂÇ¤È²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¥×¥í£¹Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÂç¾ë¤Ï¡Ö¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£·ë²Ì¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£