¡Úµð¿Í¡Û¥ê¥Á¥ã¡¼¥É ²¿¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡©¡¡¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ç¥º¥Ü¥ó¤ÎÃæ¤òà³ÎÇ§á
¡ÚÌÜ·â¡Ûµð¿Í¤Ï£±£´Æü¤«¤é²Æì¡¦ÆáÇÆ¥¥ã¥ó¥×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÉôÌçÊÌ¥Î¥Ã¥¯¤Î¤¿¤á¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¸½¤ì¤¿¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ï¡¢²¿¤«¥º¥Ü¥ó¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÂçÀª¤Î´ÑµÒ¤¬¸«¼é¤ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î¿¿¤óÃæ¤Ç¥º¥Ü¥ó¤ò¤æ¤ë¤á¤ÆÄ¾¤·»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¥Ù¥ë¥È¤ò´Ë¤á¤Æ»ëÀþ¤Ï²¼¤Ë¤·¤Æ¡¢¥º¥Ü¥ó¤ÎÃæ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¿¤Î¤«¡Ä¡£
¡¡ÃÏ¸µ¡¦²Æì¤Ç¤Î¥¥ã¥ó¥×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ä«¤«¤é»â»ÒÉñ¤Ë¤«¤Þ¤ì¤¿¤ê¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤«¤éÄ¾ÀÜÂÇ·â»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¡¢¥Î¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¿Í°ìÇÜÀ¼¤ò½Ð¤·¤ÆÎý½¬¤ËÎå¤à¤Ê¤É¡¢¤Ê¤Ë¤«¤ÈÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ëÂ¸ºß¡£¤¤¤Ä¤â»ëÀþ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¡Ê¥Ú¥ó¡õ¥«¥á¥é¡¦ËÌÀîÃÒ¹¯¡Ë