自身の投球後に佐々木を視察…浮かべた「ニヤリ」

ドジャースの球団公式カメラマン、ジョン・スーフー氏が13日（日本時間14日）、自身のインスタグラムを更新。キャンプ地での大谷翔平投手の様子を捉えた写真を連投した。佐々木朗希投手のブルペン投球を視察する際の“表情”を捉えている。

この日、大谷はバッテリー組のキャンプ初日を迎え、ブルペンで27球を投球。変化球を交えるなど、順調な調整ぶりを披露していた。スーフー氏は初日の様子を投稿。その中には、“5連発”を含むたくさんの大谷の様子が捉えられていた。

投稿された写真には、自身の練習を終えた大谷が、同じくブルペン入りした佐々木の背後に立って投球を見守る姿も収められている。腕を組み、マウンド上の後輩に向けた表情は「ニヤリ」。頼もしそうに、あるいは楽しそうに見つめる大先輩の姿が切り取られている。

この日はデーブ・ロバーツ監督も「Wow」と声を上げるなど、両投手の投球に熱視線が注がれた。公式カメラマンが捉えた2人の“共演”ショットは、今季のドジャースを象徴するワンシーンとなりそうだ。（Full-Count編集部）