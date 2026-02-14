現地時間2月13日、サウジアラビアのキングアブドゥルアジーズ競馬場でインターナショナルジョッキーズチャレンジが行われ、日本から出場した戸崎圭太騎手はシリーズ7位となった。

同シリーズは男女計14人の騎手が出場。男性騎手は戸崎騎手のほか、M.アルダハム（サウジアラビア）、M.バルザローナ（フランス）、F.プラ（アメリカ）、D.マクモナグル（アイルランド）、L.モラレス（サウジアラビア）、B.ラウネーン（イギリス）。女性騎手はF.ヴァレスカー（フランス）、M.ヴェロン（フランス）、S.オズボーン（イギリス）、A.ジョーンズ（オーストラリア）、H.ドイル（イギリス）、N.バルトロメイ（ドイツ）、F.ボイス（アメリカ）が名を連ねた。ミカエル・バルザローナ騎手が30ポイントを獲得して優勝した。

戸崎騎手は第1戦（ダート1600メートル）でミンミスラハに騎乗し4着（4ポイント）。第2戦（ダート1400メートル）のメサミーヤは8着（0ポイント）だった。第3戦（芝1200メートル）はインヒムルで再び4着（4ポイント）、第4戦（芝2100メートル）はコーズウェイで5着（2ポイント）に入り、合計10ポイントでシリーズ7位となった。

シリーズはM.バルザローナ（フランス）が30ポイントで優勝。2位はF.ヴァレスカー（フランス）の27ポイント、3位はS.オズボーン（イギリス）の17ポイントだった。

戸崎騎手は「こうしたレースに招待していただけたのは嬉しく思いますし、その分結果を出したかったです。第1戦がチャンスのあるレースだと思っていたのですが、（ペースに）ついていくことができませんでした。その後も安定してポイントは獲れていたのですが、勝つことができなかったのは残念です」と振り返った。

また、「初めて一緒に騎乗させていただく騎手も多かったので、いろいろなことを感じながら、楽しませていただきました。今日騎乗したことで、レースまでの流れも分かりましたし、有力馬に乗せていただいているので、明日も緊張感をもって臨みたいと思います」と語り、翌日の騎乗へ向けて気持ちを新たにしていた。