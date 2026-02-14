◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽カーリング（１４日、コルティナ・カーリング五輪競技場）

カーリング女子の１次リーグで、日本代表で、世界ランキング５位のフォルティウスは３戦目で、同１位で世界選手権１０度の優勝を誇るスイスと対戦。７―５で勝つ金星で、五輪初勝利を挙げた。

２０２２年北京五輪で銀メダルに輝いたロコ・ソラーレの吉田知那美が、スイス戦を中継したＮＨＫで解説として登場。「今シーズンは３戦で負けてるスイスを相手に１勝目をもぎ取るのがフォルティウスですね。より強くなってますね」と目を潤ませて喜んだ。

アナウンサーから「ウルっとされてますね」と指摘され、「（前試合の）デンマーク戦がエキストラまで戦って競り負けた。それをしっかりと情報にして、スイスにショットパーセンテージで打ち勝ち、投げ勝った。全く意味のない試合は１つもないとフォルティウスが見せてくれた。お手本のような試合だった」とかみしめた。

５―４の第８エンド、小野寺佳歩の２投目を「このショットが決まらなければスイスに２点、３点取られてしまう可能性があったところの救世主的な一投だった」と絶賛。１４年ソチから３大会連続で五輪に出場した吉田は「ミスもありながら、しっかりといいショットをつないでいけた。うまい選手とやると自分たちもうまくなる。スイスにありがとうございます、と。強くしていただいて、勝ちもいただけた。本当によく頑張った一戦だった」とたたえた。