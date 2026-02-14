【バルディフィエメ（イタリア）１４日＝松末守司】日本時間１６日の女子の最終戦、個人ラージヒル（ＬＨ）に向けた公式練習が行われ、１１日の混合団体で今大会２つめのメダルを手にした丸山希（北野建設）は、上昇ムードを漂わせて最終調整を終えた。

１回目に１２５メートル、２回目は１１８メートル、３回目は１２４メートルを飛んだ。「最後いいジャンプで終われたので、明日はこの続きからやれればいいかな。ノーマルヒル最後のジャンプでちょっとアプローチで沈むこんでしまうところがあったのでラージヒルにきてからそこを重点的にやってきた」と前向きだった。

今季のＷ杯で６勝を挙げブレイクしたニューヒロインは、五輪でもその勢いを止めることはない。個人ノーマルヒルで銅メダルをいきなりゲットすると、１１日（日本時間）の混合団体でも日本チームのトップバッターとしての役割を果たし、銅メダルに貢献した。

昨夏、足裏のポジションの位置を重点にした強化が実り、メダル２つを奪取した。ただ、「目標は金メダル」。今に決して甘んじない。３つめのメダルならジャン陣の五輪最多メダル数に並ぶことになる。「もう１回もらえたチャンス。自分のジャンプをしっかり発揮できるようにしたい。まずは自分のジャンプに集中して取り組めればいいなと思います」。快挙をつかむ態勢はしっかりと整えている。