男性デュオのゆずが１４日、大阪城ホールでＦＭ大阪が推進する飲酒運転撲滅を誓うライブイベント「ＬＩＶＥ ＳＤＤ ２０２６」に出演した。

冒頭、北川悠仁は「飲酒運転撲滅に願いを込めて、心を込めて歌わせていただきます」と、力強く語った。ステージではＳＤＤ（ＳＴＯＰ！ＤＲＵＮＫ ＤＲＩＶＩＮＧ）のプロジェクトリーダー・ＳＴＡＲＤＵＳＴ ＲＥＶＵＥと共演。北川が「スタレビさんとちゃんと一緒にやるの初めてなので」と喜べば、岩沢厚治も「幸せです！」と、笑顔で続いた。

北川は「じゃあ、ゆずダストレビューでお願いします」とユニット結成を宣言し、「サヨナラバス」を披露した。続く「栄光の架け橋」では、北川のリクエストでコーラスからスタート。ボーカルの根本要らと美しいハーモニーを響かせ、１万人超の観客を酔わせた。

０７年のプロジェクト立ち上げから参加している根本は「なかなか飲酒運転は減らせないというのは、歯がゆいというかね。でもこうして（ライブに）来て下さる方々には確実に思いは伝わっているのかなと思います」と、会場に呼びかけて、飲酒運転の撲滅を願った。

イベントにはＳＤＤプロジェクトリーダーのＳＴＡＲＤＵＳＴ ＲＥＶＵＥとＴＲＦに加え、渡辺美里、ゴスペラーズ、ゆず、アンジュルム、超ときめき♡宣伝部、ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ、ＣＬＡＳＳ ＳＥＶＥＮが出演した。