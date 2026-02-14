ミラノ・コルティナオリンピックのスノーボード男子ハーフパイプは１３日の決勝で、戸塚優斗（ヨネックス）が９５・００点で金メダルに輝いた。

前回北京大会の平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）に続き、日本勢が２大会連続で制した。山田琉聖（ＪＷＳＣ）が９２・００点で銅メダルを獲得し、平野流佳（ＩＮＰＥＸ）は４位。連覇と４大会連続のメダル獲得が懸かった平野歩は７位だった。

自らの可能性にかけた平野歩の挑戦が終わった。１か月前の腸骨骨折から不屈の精神力ではい上がった決勝の舞台。結果は７位に終わったが、前回五輪王者のプライドを確かに示した。

１回目は転倒。迎えた２回目の三つ目のトリック。縦を２回転に抑える代わりに横に４回転半させる「ダブルコーク１６２０」を着地して観衆を驚かせる。最後の五つ目で代名詞の「トリプルコーク１４４０」（縦３回転、横４回転）も決めきり、軽く右手を上げて歓声に応えた。

平野歩は痛み止めを飲んで臨んだといい、「今の自分の全力にチャレンジできたのは、先につながる良い経験。夢の先に向き合えた貴重な時間だった」と振り返った。戸塚の金メダル獲得には「日本の強さを証明できた」とも。今後の競技人生については「何も考えていない。自分らしく強く進化したいし、新しい姿を届けられるようにゼロから歩みたい」と笑顔で語った。（小沢理貴）