「ミラノ・コルティナ五輪・カーリング女子・１次リーグ、日本７−５スイス」（１４日、コルティナ・カーリング五輪競技場）

日本代表・フォルティウスが昨年の世界選手権２位のスイスに逆転勝ちし、今大会初勝利を挙げた。

日本は先攻の第１エンドで２失点。第４エンドに追いつくと、第７エンドにはスチールされそうなピンチで吉村紗也香がダブルテークアウトを決めて２得点。５−４と逆転すると、第８エンドでも１点をスチールし、６−５で迎えた後攻の最終１０エンドで１点を追加して逃げ切った。

試合後、ＮＨＫ中継でスタジオから解説を務めた五輪２大会連続メダル、ロコ・ソラーレの吉田知那美は「今シーズンはスイスを相手に３戦やって３戦負けてる。五輪の舞台でスイスを相手に１勝をもぎ取るのがフォルティウスですね。より強くなってますね」と瞳を潤ませた。

スタジオから吉村や小野寺佳歩のインタビューを見た後は、小野寺が話した「（初日の２連敗後は）みんなで生まれ変わって本当にこの舞台を楽しもうと心がけた」というコメントに反応。吉田は「フォルティウスは必ず這いつくばって高みを目指してきてる選手たちの集まり。本当に強く美しく生まれ変わったな」と称賛した。