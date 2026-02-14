【バカでも作れる飯？やってみ？】実家暮らし。自炊経験ほぼゼロ夫に反撃だ！＜第7話＞#4コマ母道場
家事の中でも、とくに負担が大きいのが毎日の食事作り。献立を考え、買い物をして、調理して……食べ終われば後片付けまで待っています。そんな手間ひまかけた食事を否定されたら……？ 誰だって腹が立ちますよね。
第7話 作れない人にかぎって
【編集部コメント】
お義母さんは専業主婦でユウスケさんがひとりっ子だったこともあり、毎日夕飯には大好物を用意して帰宅を待っていたそう。もちろんとても素敵なことだとは思いますが、全員が全員それができるとはかぎりません。 レナさんには子どもが2人いますし、物価高だってあるので、1か月の食費を考えれば毎日必ず贅沢かつ手の込んだものにできるわけがないのです。レナさん、反撃スイッチが入ったようです！
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・横内みか
