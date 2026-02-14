「ミラノ・コルティナ五輪・カーリング女子・１次リーグ、日本７−５スイス」（１４日、コルティナ・カーリング五輪競技場）

日本代表・フォルティウスが昨年の世界選手権２位のスイスに逆転勝ちし、今大会初勝利を挙げた。

日本は先攻の第１エンドで２失点。第２エンドはスキップ・吉村紗也香の最終ショットを小野寺佳歩と近江谷杏菜の必死のスイープで中央に運び、１点を返した。さらに、１−３の第４エンドには２点を奪い同点に。３−３で前半を折り返した。

後半は３−４の第７エンドにはスチールされそうなピンチで吉村がダブルテークアウトを決めて２得点。５−４と逆転すると、第８エンドでも１点をスチールし、６−５で迎えた後攻の最終１０エンドで１点を追加して逃げ切った。

吉村は試合後「みんなでこの試合に向けて話して、もう全集中して臨みました」と言い、自身のショットについては「序盤もドローの感覚はつかめていた。テークもいい感覚が持てていたので今日は自信を持ってすべて投げられたかなと思う」と振り返った。

日本は１２日の初戦、スウェーデン戦に４−８で敗戦。同日のデンマーク戦も延長戦の末に７−１０で屈し２連敗スタートとなった。１０チームの総当たりによる１次リーグ上位４チームが進める準決勝へ、負けられない戦いに臨んだ。