

文化放送は、3月15日（日）に、文化放送1階サテライトプラス（東京・浜松町）で、アニメ「オタクに優しいギャルはいない!?」のキャスト陣が出演するスペシャルイベントを開催する。

アニメ「オタクに優しいギャルはいない!?」（以下「オタギャル」）は、「オタクな男子高校生」と「魅力ＭＡＸなギャル二人」の交流を描いたラブコメディ。原作は累計発行部数100万部を突破、月刊コミックゼノンで好評連載中の人気作品です。2026年4月からはアニメのテレビ放送も決定している。

このたび開催が決定した当イベントには、テレビアニメのメインキャストである小村将（瀬尾卓也 役）、稲垣好（天音慶 役）、芹澤優（伊地知琴子 役）のほか、4月にメジャーデビューを控える注目のロックバンド「三四少女」がゲストで登場。作品の魅力をリアルにお届けするスペシャルトークステージを届ける。

また、このイベントの模様は、「オタギャル」公式YouTube（https://www.youtube.com/@otagyal_official）にて後日配信予定。

さらに、文化放送では、2026年4月4日（土）から、芹澤優がパーソナリティを務める新番組『「オタクに優しいギャルはいない!?」♡オタクに優しいギャルのラジオ♡』の放送も決定。

番組では「オタギャル」のキャストである芹澤が、作品の最新情報や見どころなどを紹介。芹澤が声優・畠中祐とともにパーソナリティを務める同局の人気ワイド番組『A&G TRIBAL RADIO エジソン』（毎週土曜日 午後9時00分～11時00分）内のフロート番組として放送を開始する。

【イベント概要】

■イベント名：アニメ「オタクに優しいギャルはいない!?」～オタクとギャルと公開録音～ in 文化放送

■開催日時：2026年3月15日（日） 午後2時30分開演予定

■会場：文化放送1階サテライトプラス（東京都港区浜松町1-31）

■出演：小村将（瀬尾卓也 役）、稲垣好（天音慶 役）、芹澤優（伊地知琴子 役）

ゲスト：三四少女

■観覧：入場無料・観覧自由

【新番組概要】

■番組名：『「オタクに優しいギャルはいない!?」♡オタクに優しいギャルのラジオ♡』

■放送日時：毎週土曜日 午後9時45分頃～ （『A&G TRIBAL RADIO エジソン』内） ＊10分番組・収録

※2026年4月4日（土）スタート

■出演：芹澤優（声優）

■メールアドレス：otagal@joqr.net