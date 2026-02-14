◇プロ野球ファーム▽練習試合・ハヤテベンチャーズ静岡３―２オイシックス新潟（１４日・ちゅ〜るスタジアム庵原）

ファーム中地区のハヤテベンチャーズ静岡がオイシックス新潟と今季初の練習試合を行った。元巨人の笠島尚樹投手（２３）が先発し、３回を投げて打者１３人に対し、２安打２四死球ながら２奪三振で、１失点とまとめた。

実戦初戦にしては、まずまずの投球内容だった。チームが２点を先制した直後の２回。連続安打で無死一、三塁のピンチを招いて１点は失ったものの、後続は抑えた。「追い込んでからの精度がもうひとつだった」と、反省。この日の最速は１４５キロとＭＡＸの１５１キロには及ばなかったが、「そこは、これから上げていきたい」と、次戦に目を向けた。

試合前には、元巨人で現在、オイシックスＣＢＯを務める桑田真澄氏（５７）にあいさつを試みたが、今回は帯同していないと知さられると、がっくり。来週予定されている試合（１８日と２１日）には、帯同する予定と聞き、「桑田さんの前で投げられれば」と、楽しみにしていた。

ＮＰＢ復帰に向けて勝負の２年目。笠島はローテの柱として「投げる試合は全部クオリティースタート（６イニング以上投げ、自責点３以内）を目指したい」と意気込んだ。