◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東 ▽第２節 町田２―２（ＰＫ４―２）水戸（１４日、Ｇスタ）

町田が２―２からのＰＫ戦の末、Ｊ１初昇格の水戸を下し、規定により勝ち点２を獲得した。開幕からの公式戦連勝を３に伸ばした。前半３９分、ＦＷエリキが右足で決めて先制。その後、立て続けの失点で逆転を許したが、前半のうちにＤＦ昌子源がＣＫを頭で合わせ、同点とした。迎えたＰＫ戦では、ＧＫ谷晃生が２本セーブする活躍で勝利。勝ち点を５に伸ばし、東のトップに立った。

＊ ＊ ＊

ＰＫ戦で相手の２本目と４本目を止める活躍を見せた守護神の谷は「ＰＫ戦だけ見れば、しっかり自分の仕事ができた。（監督から）５本中２本止めろというのを言われているので、それができてよかった」とうなずいた。日本代表・森保監督が視察する前でチームを公式戦３連勝に導いた。

ただ、前半は水戸に内容で押し込まれ、何度も自身が体を張ってしのいだものの、先制直後に２失点とチームの戦いとしては課題を残した。谷は「２失点しているので、そこはもっと突き詰めなければいけないところ。ゼロ（無失点）にこだわるというのは、自分も含めチームとして強く持たなければいけない部分だと思うので、そこは悔しい」と冷静に振り返った。