伝説のIMAXライブ映画『ローリング・ストーンズ・アット・ザ・マックス』1週間限定で再上映決定 初来日36周年の記念日に発表
1991年に製作され、IMAX史上初の長編音楽ライブ映画として語り継がれる『ローリング・ストーンズ・アット・ザ・マックス』が、2月27日より全国のIMAX劇場にて1週間限定で再上映されることが決定した（※一部劇場を除く）。
【動画】『ローリング・ストーンズ・アット・ザ・マックス』IMAX上映予告編
ロック史に刻まれた伝説的バンドとIMAXが融合した革新的作品が、再びスクリーンによみがえる。本情報は、ローリング・ストーンズ初来日公演の初日からちょうど36年となる2月14日に発表された。
今回の再上映は、昨年12月10日と11日に全国IMAX劇場で実施された2日間限定上映が大きな反響を呼んだことを受けて実現したもの。
「一度きり」「2日間限定」という希少性もあり、往年のストーンズファンを中心に多くの観客が来場。上映後にはSNSやレビューサイトで「ライブ会場以上の臨場感」「これが本当の“爆音体験”」「もう一度観たい」「次は友人を連れていきたい」といった声が相次ぎ、“IMAXで体験するロック”の価値が改めて注目を集めた。
本作は、巨大なIMAXフィルムカメラで撮影された圧倒的スケールの映像と、専用設計による高音質サウンドを組み合わせた、まさに“体験型ロックライブ映画”。ミック・ジャガーの躍動感あふれるパフォーマンス、キース・リチャーズの鋭いギターリフ、スタジアムを揺るがす観客の熱狂――それらすべてを「スクリーン越し」ではなく、「その場にいるかのような感覚」で体感できる点こそ、本作最大の魅力だ。
映画ライターの村山章氏は、「36年前に全編IMAXフィルムカメラで撮影された“ ガチIMAX映画”である。そして史上最大の映像フォーマットであるIMAXフィルムで全編撮影された長編映画は、いまだに本作とノーランの新作しか存在しない。つまり音楽ファンのみならず、異次元の映像体験を求めるすべての人にとって本作の上映は事件なんですよとお伝えしたい」と、コメントを寄せている。
劇場リストやチケットの詳細については、各IMAX劇場の公式ホームページで確認できる。
■セット・リスト
1．コンチネンタル・ドリフト(オープニングBGV)
2．スタート・ミー・アップ
3．サッド・サッド・サッド
4．ダイスをころがせ
5．ルビー・チューズデイ
6．ロック・アンド・ア・ハード・プレイス
7．ホンキー・トンク・ウィメン
8．無情の世界
9．ハッピー
10．黒くぬれ！
11．2000光年のかなたに
12．悪魔を憐れむ歌
13．ストリート・ファイティング・マン
14．イッツ・オンリー・ロックン・ロール
15．ブラウン・シュガー
16 ．（アイ・キャント・ゲット・ノー）サティスファクション
