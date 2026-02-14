◇オープン戦 東芝3―1松山フェニックス（2026年2月14日 坊ちゃんスタジアム）

社会人野球の東芝が、今季初実戦となる松山フェニックスとの一戦に競り勝った。先発した浅野駿吾投手（24）は3回を投げ、2安打無失点と好投。先発の柱として期待される3年目右腕が上々のスタートを切った。

「思っていたより、バッターと勝負できましたし、スライダーはまとまっていたかなと思います」

試合が行われた松山市内は曇り空で最高気温は14度。決して良いコンディションではなかったが、初回をわずか12球の3者凡退で滑り出した。初安打を許した3回は得点圏に走者を許したが零封。実戦感覚が戻りきらない中でも、しっかりと結果を残した。

もちろん、課題をあぶり出すことも忘れなかった。「真っすぐの精度が良くなくて、ムダなボールが多かったです」。そう振り返ったように、最終的に要した球数は48球。ベース板での強さが本来の持ち味であるだけに、次回登板での修正を誓った。

この日は24歳の誕生日だった。午（うま）年の2002年生まれで、今年は年男でもある。「誕生日に試合で投げるのは初めての経験でした。しかも先発。巡り合わせというか、いろんなことが重なった良いスタートだと思います」。長い野球人生でも初めての“バースデー登板”に声を弾ませた。

2010年以来、8度目となる都市対抗優勝を狙う今季。投打の歯車がかみ合えば、優勝戦線に浮上してくる戦力を誇る。

「いかに最少失点に抑えられるか。ピッチャー全体として取り組んでいきたいですし、今年は先発として長いイニングを投げて勝利に貢献したい」

OBで元西武、ヤクルトの宮川哲が復帰。慶大から外丸東眞、駒大から仲村竜も加わり、この日は2年目の中島黛我がトミー・ジョン手術を乗り越えての入社後初登板を果たした。「中島もしっかり腕を振れていたと思います」。投手陣の力を結集させて、チームに勝利をもたらす。