■ミラノ・コルティナオリンピック™ カーリング女子 予選リーグ スイスー日本（日本時間14日、コルティナ・カーリング競技場）

カーリング女子日本代表（世界ランク5位）は予選リーグ3戦目でスイス（同1位）と対戦し、7ー5で勝利、今大会初勝利をあげた。日本は通算1勝2敗となった。

3試合連続で先攻となった日本は、第1エンドに2点を奪われ、追いかける展開となった。第2エンド、ラストショットで吉村紗也香（34）が放ったドローショットは短いかに見えたが、小野寺佳歩（34）と近江谷杏菜（36）の懸命なスイープでなんとか1点をもぎ取った。

第3エンドで1点を追加された日本は、第4エンドで吉村がしっかりテイクショットを決め、2点を奪い3−3の同点とした。前半最後の第5エンドでは、吉村がダブルテイクアウトでスイスの複数点の芽を摘み、ブランク（無得点）エンドとして後半へつなげた。

第6エンドでスイスに1点を奪われたが、続く第7エンド。吉村のラストショットは、プレッシャーのかかる難しいショットだったが、好ショットを決め、2点を追加しリードした。第8エンド、徐々に調子をあげる日本に対し、厳しい表情を見せるスイスはラストショットをミスし、先攻の日本に1点が入り6−4。

第9エンドで1点を許し6−5となったが、最終の第10エンドを後攻で迎えた日本は、ハウスにスイスのストーンしかない状況で緊張のラストショットに臨み、1点を追加し逃げ切った。

スキップ吉村は「この試合にもう全集中して今日は臨みました」と笑顔を見せ「ストーンの感覚はつかめていましたし、テイクもいい感覚が持てていたので、今日は自信を持って全て投げれたかなというふうに思います」と振り返った。同日に行われるアメリカ戦に向けて「今の試合みたいに最後まで粘り強く、自分たちを信じて頑張りたい」と意気込んだ。

予選リーグは10チームが総当たり戦を行い、上位4チームがプレーオフに進出。準決勝は予選1位と予選4位、予選2位と予選3位が対戦し、勝ったチームが決勝に進む。

【試合経過】

スイス 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 計5

日本 0 1 0 2 0 0 2 1 0 1 計7



【女子日本代表の試合予定】※日本時間

予選リーグ

12日（木）日本 ●4ー8 スウェーデン

13日（金）日本 ●7ー10 デンマーク

14日（土）日本 〇7ー5 スイス

15日（日）日本ーアメリカ

15日（日）日本ー韓国

17日（火）日本ーカナダ

17日（火）日本ーイタリア

19日（木）日本ーイギリス

19日（木）日本ー中国

決勝トーナメント

20日（金）準決勝（2試合）

21日（土）3位決定戦

22日（日）決勝