【ロフト】サボリーノ・フェルナンダ・パパウォッシュ...香り良くて環境にやさしい″アップサイクル″なビューティアイテムを特集

ロフトは、2026年1月13日から2月27日までの期間、「ロフト グリーンプロジェクト サステナブルビューティ＆ライフ2026」を開催しています。期間中は、"サステナブル"をテーマにした商品が数多く登場しています。

今回は、1月に都内で行われた展示会の中から、アップサイクル原料を使用したビューティアイテムをピックアップして紹介します。

あの「ポン酢」がアップサイクル

お気に入りのブランドコスメや最近買った新商品......普段何気なく使っている商品、もしかしたら環境に配慮して作られたアイテムなのかも。

本来廃棄されるものに新たな価値を与えて再生する"アップサイクル"。近年、環境問題が注目されるようになり、サステナブルなアップサイクル原料を使用した商品も多く登場しています。

サボリーノ 目ざまシート 高保湿タイプ N AP25

ふきとりによる洗顔からスキンケア・保湿下地まで完了するタイパコスメシリーズ「サボリーノ」から、ミツカン「味ぽん」の原料を再利用したシートマスクが数量限定で登場中。

「味ぽん」の製造過程で発生する醤油粕をアップサイクルした朝用シートマスクです。

醤油粕発酵液（アスペルギルス／（アルペルギルス／（海塩・ダイズ／コムギ種子）発酵粕）発酵エキス）と酵母エキス（保湿）を配合。発酵の恵みが、肌へたっぷりの栄養と潤いを与えて、しっかり保湿してくれます。

「味ぽん」の原料を使用したということで、パッケージからもポン酢の見た目や香りを想像してしまいますが、シートマスクは他の「サボリーノ」シリーズと同様の見た目です。

「ほんのり発酵粕の香り」で、ほっと落ち着くようなやさしい香りがしました。

「味ぽん」を連想させるパッケージデザインから良い意味で予想を裏切られましたが、心地よい香りで朝にも使いやすいです。

冬に定番の「サボリーノ 目ざまシート Ｎ」をよく使う記者。"高保湿タイプ"のこちらのほうが、しっとり感があって乾燥が気になる冬にぴったりの使い心地でした。

30枚入りで、価格は1540円。数量限定です。

フェルナンダ フレグランス リッチハンドクリーム マスカット・オブ・アレキサンドリア

岡山県産マスカット・オブ・アレキサンドリアのワインや食品加工製造時の搾汁残渣を活用し、アップサイクル原料として香料に使用したフェルナンダの「マスカット・オブ・アレキサンドリア コレクション」。

マスカットリーフの清々しさとレモンの爽やかな酸味が広がり、弾けるようなマスカットの果肉のジューシーさにミュゲの気品ある香りが重なったコレクションです。

ジューシーで芳醇なマスカット・オブ・アレキサンドリアの香りが楽しめるハンドクリームは、しっとり保湿感がありながらもベタつかないので、塗った後でもスマホ操作しやすい使用感です。

何と言っても香りが良いので、こまめに塗りなおして香りの余韻を楽しみたくなります。

50gで、価格は990円。

ロフトとフェルナンダ公式オンラインストアで購入できます。一般販売は26年6月の予定です。

&Papawash×HiKEI 肌が深呼吸する入浴料

天然酵素洗顔「パパウォッシュ」を製造販売するイー・エス・エスは、九州の間伐材や果物をアップサイクルして得られた精油を配合した「肌が深呼吸する入浴料」シリーズを販売中です。

森の健康維持のために伐採される熊本県阿蘇郡小国町の杉の枝葉と宮崎県日向市産の楠をベースにした香り「KYUSHU KIGI」、キズなどによって出荷できなくなった宮崎県日南市産のマイヤーレモンや宮崎県日向市産の楠にシトラス系やパルマローザなどをブレンドした香り「SUN OF SOUTH」の2種類があります。

どちらも、大自然の中で入浴しているかのような、思わず深呼吸したくなるような心地よい香りに包まれます。

1日の終わりに、ほっと一息ついてリラックスしたいときにぴったりです。

タンパク質分解酵素"パパイン"と皮脂分解酵素"リパーゼ"の2種類と、お茶由来の成分を配合。古い角質と皮脂を優しく分解して、肌を清潔に整えてくれます。

洗浄成分の炭酸水素Naが肌表面に膜をつくって熱を逃がさず保つため、入浴後の保温効果が高く湯冷めしにくいのもポイントです。

価格は、どちらも1回分（20g）で各308円。

環境にもやさしいアップサイクル原料を使用したビューティアイテムで、香りや美容時間を楽しんでみては。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ