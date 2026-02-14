華乃が、ソニー・ミュージックエンタテインメントのマネジメント＆レーベル Echoesへ所属する。

所属先となるEchoesは、YOASOBI、MAISONdes、Aooo、パペットスンスンなど、多様な表現者が所属するマネジメント＆レーベルとなっている。

さらに、4月15日にリリースされる1st EP『トキメキ詐欺 - EP』のジャケット写真と収録曲情報が公開された。初のEP作品となる今作は、リード曲「トキメキ詐欺」を軸に、甘さとほろ苦さが交錯する恋心を等身大の視点で描いた楽曲を収録。華乃が描く“恋の機微”を、より立体的に受け取れる一作に仕上がっている。

なおリード曲「トキメキ詐欺」は、2月20日に先行配信リリース予定。本楽曲は作曲／編曲をmaeshima soshi、作詞／作曲をOHTORAが担当している。

また、EPのリリースを記念し、全国4都市6会場でのリリースイベント開催予定。本日、各会場のイベント内容を含む詳細が公開となった。各地でミニライブとサイン会を行い、楽曲の世界観を直接体感できる機会となる。

（文＝リアルサウンド編集部）