BMSGが、選抜メンバーによるスペシャルユニット楽曲「BUBBLE」を本日2月14日に配信リリースした。

本楽曲には、BMSG所属アーティストから選抜されたMANATO（BE:FIRST）、KAIRYU（MAZZEL）、REIKO、KANON（STARGLOW）が参加。切なさを帯びたメロディとR&Bの質感をまとったサウンドのバラードとなっている。BMSG所属アーティストの中でも特に歌唱力に定評のあるという4人が集結し、繊細な感情表現と重なり合うハーモニーで、BMSGの新たな側面を提示する1曲に仕上がっている。

また、本楽曲のプロデュースには、MANATO、REIKOに加え、SAS、LOAR、Sho from MY FIRST STORYが参加し、洗練されたサウンドと深い情感を併せ持つ作品世界を作り上げた。

あわせて、『BMSG FES’25』で初披露された本楽曲のパフォーマンス映像も公開。同ステージでは、MANATOの伸びやかな歌声をきっかけに楽曲が静かに幕を開け、4人は椅子に腰掛けたまま、深い影を宿した切ないバラードをしっとりと歌い上げた。

なお、本楽曲を含めたライブDVD／Blu-ray『BMSG FES’25』が、4月10日にリリース予定。Prime Videoでは独占配信中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）