Ado初の“実写ジャケット写真”！自ら作詞作曲を手掛けた新曲「ビバリウム」のアートワーク公開
Adoが、2月18日に配信リリースする新曲「ビバリウム」のジャケットを公開した。
■ジャケットにはクローゼットにいるAdoの後ろ姿が
「ビバリウム」は、Adoが自ら作詞作曲を手掛けた楽曲で、ジャケット写真には、クローゼットにいるAdoの後ろ姿が映し出されており、自身初の“実写ジャケット写真”となっている。要チェックだ。
新曲「ビバリウム」は、2月26日に発売される自伝的ノンフィクション小説『ビバリウム Adoと私』をもとに制作。自己否定に苦しみながらもどこかに光を求めるAdoの心の叫びをボカロックに昇華させ、歌った一曲で、Adoのライブでバンドマスターを務める高慶“CO-K”卓史が編曲を担当した。
■リリース情報
2026.02.18 ON SALE
DIGITAL SINGLE「ビバリウム」
2026.03.25 ON SALE
Blu-ray＆DVD『Hibana』
■書籍情報
2026.02.26 ON SALE
『ビバリウム Adoと私』
■関連リンク
Ado OFFICIAL SITE
https://www.universal-music.co.jp/ado/