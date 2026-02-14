Ado初の“実写ジャケット写真”！自ら作詞作曲を手掛けた新曲「ビバリウム」のアートワーク公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Adoが、2月18日に配信リリースする新曲「ビバリウム」のジャケットを公開した。

■ジャケットにはクローゼットにいるAdoの後ろ姿が

「ビバリウム」は、Adoが自ら作詞作曲を手掛けた楽曲で、ジャケット写真には、クローゼットにいるAdoの後ろ姿が映し出されており、自身初の“実写ジャケット写真”となっている。要チェックだ。

新曲「ビバリウム」は、2月26日に発売される自伝的ノンフィクション小説『ビバリウム Adoと私』をもとに制作。自己否定に苦しみながらもどこかに光を求めるAdoの心の叫びをボカロックに昇華させ、歌った一曲で、Adoのライブでバンドマスターを務める高慶“CO-K”卓史が編曲を担当した。

■リリース情報

2026.02.18 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ビバリウム」

2026.03.25 ON SALE

Blu-ray＆DVD『Hibana』

■書籍情報

2026.02.26 ON SALE

『ビバリウム Adoと私』

