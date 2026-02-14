新世代ラブソングシンガー“華乃”YOASOBIらが所属するマネジメント＆レーベル「Echoes」に所属決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

「ヨワネハキ」や「トウキョウ・シャンディ・ランデヴ」でSNSを中心にバイラルヒットを生み出す音楽プロジェクト“MAISONdes”「ならない日々 feat. 華乃, MIMI」へ参加し、その透明感のある声による繊細な感情表現が注目を集める華乃が、ソニー・ミュージックエンタテインメントのマネジメント＆レーベル「Echoes」へ所属することを発表した。

■初のEP作品となる『トキメキ詐欺 - EP』のジャケット＆収録曲も公開

所属先となる「Echoes」は、YOASOBIをはじめ、MAISONdes、Aooo、そしてSNSでも人気を集めるパペットスンスンなど、多様な表現者が所属するマネジメント＆レーベル。

華乃は、過去に所属していたアイドルグループ、GANG PARADEでオリコン週間アルバムランキング1位、Billboard総合アルバム・チャート1位を獲得した経歴も持ち、現在は恋に揺れるすべての女の子の気持ちを物語のように歌い届ける、新世代のラブソングシンガーとして支持を広げている。

また、4月15日にリリースされる1st EP『トキメキ詐欺 - EP』のジャケット写真と収録曲情報も公開された。

初のEP作品となる『トキメキ詐欺 - EP』は、リード曲「トキメキ詐欺」を軸に、甘さとほろ苦さが交錯する恋心を等身大の視点で描いた楽曲を収録。華乃が描く“恋の機微”を、より立体的に受け取れる一作に仕上がっている。

華乃はEPリリースに先駆け、作曲・編曲をmaeshima soshi、作詞・作曲をOHTORAが担当した収録曲「執着地点」を2月20日に先行配信リリース。EPのリリースを記念し、全国4都市6会場でリリースイベントを開催する。詳細はオフィシャルサイトで。

■リリース情報

2026.02.20 ON SALE

DIGITAL SINGLE「執着地点」

2026.04.15 ON SALE

EP『トキメキ詐欺 - EP』

【収録曲】

01. お気の毒様ね。

02. トキメキ詐欺

03. Day＆Night

04. 執着地点

05. きゅん接近あらーと

