グラビアアイドルとしての人気に加え、最近は俳優として映画やドラマ出演が続く蓬莱舞。今年1月に誕生日を迎え二十歳になった彼女の、10代最後の眩しさを収めた待望の2nd写真集が、3月31日に発売される。撮影場所は、タイ・バンコクとパタヤ近郊。

「二十歳という節目の年に写真集を発売できること、とても嬉しく思っています。タイは初めてだったんですけど、帰りたくなかったですし、また行きたいですし、将来は住みたいです（笑）。そのくらい、撮影中ずっと楽しくて、大好きになりました。観光地ではないバンコクの裏路地や山間のパイナップル畑、きれいなビーチ、プールがあるヴィラと、いろいろな場所で撮影しました。お仕事というより、飾らない素の自分を写していただいた感じです。作り込むのではなく、瞬間瞬間の感情や表情をたいせつにして撮影に臨んでいるので、その世界観、空気を受け取っていただけたら嬉しいです」

ほうらいまい

20歳 2006年1月17日生まれ 静岡県出身 T160・B86W58H84 2022年、「制コレ22」でグランプリを受賞。グラビアアイドルとして人気を博す。現在は映画やドラマを中心に俳優としても活動している。そのほか最新情報は、公式X（@horai_mai）、公式Instagram（@horai.mai）にて

※蓬莱 舞 2nd写真集（タイトル未定）は光文社より3月31日に発売！

写真・佐藤佑一

スタイリスト・米丸友子

ヘアメイク・田森春菜（JULLY）