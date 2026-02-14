「でんぱ組.inc」在籍時から独自の感性と個性的なキャラクターで人気を博し、現在はシングルマザーとしてモデル・タレントとして活躍。自分らしさを体現する人物として広く支持を集めている。

「体型作りのために絶対こうする！ というこだわりはないのですが、鏡を見たときに自分自身にネガティブな言葉が浮かばない体を目指しています。たとえばウエストのくびれのラインがきれいだな、とか思えるように意識して。あと、ピラティスの先生や『フィジカル100』（Netflix）などで女性の体はよく見ていて、 “私もこうなりたい” という気持ちをモチベーションに、しんどい筋トレに耐えています（笑）。」

一方、子育てに関して意識していることを聞くとーー。

「 “自分を責めない” ことです。母親失格だと思ってしまうことが多かったのですが、そのままでいると娘にとってもよくないので、 “失敗した” と思っても、 “そんなこともあるよねー！” と考えて引きずらないようにしています。子供と向き合うことで自分の未熟な部分に気づいて改善できたり、許容範囲が拡がり対応力もつきました。私にとって子育ては、人として成長できる時間だと感じます」

もがみもが

1989年2月25日生まれ 東京都出身 T162 2011年アイドルグループ「でんぱ組.inc」に加入、芸能界デビュー。2017年8月にグループ脱退後は個人事務所を設立。2021年に第一子を出産。2023年にはフォトエッセイ『も学』（KADOKAWA）を発売。モデル、女優、タレント業などマルチに活動中。そのほか最新情報は、公式サイト（https://mogatanpe.com）、公式X（@mogatanpe）、公式Instagram（@mogatanpe）にて

※FLASHデジタル写真集『FABULOUS MONOCHROME』『COLORFUL IDENTITY』が?

「kokode digital（ココデジ）」 ＆各電子書店で発売中！

※月額1100円（税込み）の会員制サイト「FLASH Prime」にてメイキング動画を随時公開中！https://flash-prime.jp/

※オンラインサイン会の開催が決定!!

2月15日（日）13時〜

予約は「win2win」にて受付け中（数に限りがございます）

配信はYouTubeチャンネル「公式ネットサイン会」にて。

写真・217…NINA

スタイリスト・塚田さくら

ヘアメイク・澤西由美花（クララシステム）

衣装協力・dazzlin、Chick、HELLO MOE、MOGU SHOWROOM、LECYTO