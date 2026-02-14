¥ß¥¹¥Þ¥¬2022¡¦ÀÆÆ£Î¤Æà¡Ö¤Ê¤¼¤«½÷Í¥¶È¤Ç¤ÏÉÔÎÑ¤¹¤ëÌò¤È¤«¡¢¥«¡¼¥¹¥È¾å°Ì¤Î»Ò¤ÎÌò¤È¤«¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2022¡×¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÉð´ï¤Ë½÷Í¥¡¦¥â¥Ç¥ë¡¦¥°¥é¥Ó¥¢¤È¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤¹¤ëÀÆÆ£Î¤Æà¡£
¡Öº£¤Î¼«Ê¬¤ò¼Ì¿¿¤Ë»Ä¤»¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Ïº£¸å¤â´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âº£¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤¦°ÕÍß¤ò¸ì¤ëÈà½÷¤¬±é¤¸¤ëÌòÊÁ¤Ë¤Ï¤¢¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ä¤Ï¤Ê¤¼¤«¡¢ÉÔÎÑ¤¹¤ëÌò¤È¤«¡¢¥«¡¼¥¹¥È¾å°Ì¤Î»Ò¤ÎÌò¤È¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°õ¾Ý¤¬°¤¤½÷¤Î»Ò¤ÎÌò¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥ê¥¢¥ë¤ÏÁ´Á³°ã¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤¤ã¤Ô¤¤ã¤Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤«¤é³¹¤ÇJK¤ò´Ñ»¡¤·¤ÆÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Âç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤òÁý¤·¤¿Èà½÷¤¬¡¢¼¡¤Ë¤É¤ó¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤½¤Î¿Ê²½¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¤µ¤¤¤È¤¦¤ê¤Ê
25ºÐ¡¡2001Ç¯1·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡¡T160¡¡½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ç²è¡Ø¤µ¤è¤Ê¤é¥¨¥ê¥å¥Þ¥ó¥È¥¹¡Ù¤Ë¤Æ¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2022¡×¤Ç¥ß¥¹½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¤ò¼õ¾Þ¤·¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤â³èÌö¡£2024Ç¯¤Ë1st¼Ì¿¿½¸¡Ø¿§ºÌ¡Ù¤ò¹ÖÃÌ¼Ò¤è¤êÈ¯Çä¡£¤½¤Î¤Û¤«ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°X¡Ê@rina_pyonpyont¡Ë¡¢¸ø¼°Instagram¡Ê@rina_pyonpyon¡Ë¤Ë¤Æ
¼Ì¿¿¡¦º´Æ£ÍÆÊ¿
¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¦Åû°æÍÕ»Ò¡ÊPEACE MONKEY¡Ë
¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¦°æ²¼À®Èþ