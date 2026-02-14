ダイアン津田、50歳目前で初の完全1人イベント「津田の芸人生活の集大成を」 来てくれた人にはスーを差し上げる予定
今年5月に50歳を迎えるお笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏が、初の完全1人イベント『GOIGOI50 〜愛と感謝のゴイゴイ祭〜』を3月28日に開催。会場は、津田のホームともいえる大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA WWホールとなる。
【写真】スーを差し上げている津田篤宏
50歳という大きな節目を祝し、これまで支えてくれたファンへの感謝を込めた、一夜限りのお祭り。本イベントでは、「愛」と「感謝」を合い言葉に、この日だからこそ実現する企画や、完全1人だからこそ生まれる展開など、ファンと楽しめる内容となっている。また、公演のエンディングで重大発表も予定している。今のダイアン津田を最も近くで体感できる、特別なステージとなる。
■ダイアン津田篤宏コメント
どうも！ダイアン津田です！今年、50歳を迎える僕が満を持してひとりでファン感謝祭をしたいと思います。どうぞ皆さん、こぞって参加してください。津田の芸人生活の今までの集大成を見せることになると思います。皆さんに祝っていただきたいです。家族、お友達をお誘いあわせのうえお越しください！来てくれた人には、スーを差し上げます!!
