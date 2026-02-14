「ミラノ・コルティナ五輪・フリースタイルスキー・女子デュアルモーグル・準々決勝」（１４日、リビーニョ・エアリアル・モーグルパーク）

冨高日向子（２５）＝多摩大ク＝が米国選手に敗れ、準決勝進出はならなかった。第１エアで着地した後にバランスを崩し、左にコースを外れた。

冨高は１回戦でスウェーデン選手を２９−６で下した。２回戦ではカザフスタン選手に２３−１２で勝った。

１１日の女子モーグルでは惜しくも４位。銅メダルのラフォン（フランス）と７８・００点で並んだが、ターン点で０・２０点劣って、メダルに届かなかった。

「４位と３位の差はちょっとじゃない」と涙した冨高。それでも１９位に終わった北京五輪から４年で大きな進化を証明し、「前回はかすりもしなかったが、やってきたことは間違いじゃなかった。気持ちを切り替えてデュアルで頑張りたい」とこの日に照準を合わせ直したが及ばなかった。

◆冨高日向子（とみたか・ひなこ）２０００年９月２１日生まれ、東京都町田市出身。クラーク高−多摩大を経て、多摩大ク所属。２２年北京五輪１９位。