相模原市の２０２６年度当初予算案などについて説明する本村市長＝１０日、同市役所

相模原市は２０２６年度から、不登校などで学校で健康診断を受けられない児童生徒が、校外で無料で受けられる取り組みを開始する。本村賢太郎市長は１０日の会見で「今まで学校には行けないけれども、保護者から子の健康状況を見てもらいたいという声があった」と説明。不登校の児童生徒も早期に病気などに気付けるよう実施を決めた。同様の取り組みを試行してきた横浜市は同年度から対象を全市立学校に拡充する。

学校の健診は、学校保健安全法で義務付けられており、学校医が校内で集団で行うことが多いが、不登校の児童生徒をフォローする明確な規定はない。

相模原市教委によると、市内では不登校の児童生徒が増加傾向で、２４年度は市立の小・中・義務教育学校で２０８４人（前年度比１４人増）。同年度に学校で定期健診を受診できなかった児童生徒は内科で９０３人、歯科で９４９人だった。

こうした状況を改善しようと市は、公立、市立を問わず市内に住む不登校の小中学生を対象に、校外でも内科と歯科の検診を各１回受診できるようにする。２６年度予算案に不登校対策事業として約１８０人分３１８万円を計上した。