ノア１４日の品川大会第２部で「ロス・トランキーロス・デ・ハポン（ＬＴＪ）」の内藤哲也（４３）、ＢＵＳＨＩ（４２）、ＲＹＵＳＥＩ（２６）、アンヘル・レイエス（２０）が初めてそろい踏みした。

ＬＴＪの４人はこの日、「チーム・ノア」のモハメドヨネ、小峠篤司、大原はじめ、Ｈｉ６９と８人タッグ戦で対戦。序盤、先発したＲＹＵＳＥＩが敵軍の集中攻撃を受けたが、ＬＴＪも巧みな連係で援護して流れをチーム・ノアに譲らず。代わって入った内藤も小峠にネックブリーカーやエルボーを叩き込むなど攻めた。

両軍は一進一退の攻防を繰り広げたが、最後は内藤の援護を受けたＢＵＳＨＩが大原をファブルで捕まえてギブアップを奪い勝利した。初の４人そろい踏みを白星で飾り喜んでいたところに登場したのが、内藤とＢＵＳＨＩの持つＧＨＣタッグ王座挑戦を表明している征矢学だ。

征矢はマイクを持つと、共に姿を見せた近藤修司との挑戦を表明するかと思われたが「俺…パ…やま…さ…だ！」とまさかのマイクの不調で何を言っているかさっぱり分からず。呆れたように近藤が引き返す中、代わるマイクを持った征矢は「大変、失礼いたしました。パートナーは近藤修司。いや、頼りになる近藤修司。挑戦させろ！」と大声で要求した。

これに内藤は「もうさ、分かったから。近藤選手がすごい選手だっていうことは俺はよく知っているよ。一度も対戦したことがないわけで、俺はメチャメチャ楽しみにしてますよ」と受諾した。だが、返す刀で征矢を「情熱的な、情熱的な、情熱的なマイクはどこ行っちゃったんだよ？ 近藤選手が来て、ＧＨＣタッグ王者である俺とＢＵＳＨＩを前にしてビビっちゃったの？」と嘲笑。その上で「情熱的なマイク、やってみろよ」と挑発してマイクを渡した。これを受けて征矢は「情熱うぅ！！！」と叫びながら四方のロープを揺らす。その間に内藤はサッサと引き上げるのだった。

その後、内藤は「俺は、そもそも彼のマイクを求めてはいないけど、もしマイクをするのであれば、情熱的なマイクを聞きたかったな。前よりもすごくテンションの下がったマイク。なんかあれじゃあ、彼の思いは残念ながら届かなかったかな。あの程度じゃ俺とＢＵＳＨＩには勝てないよ」とバッサリ。ＢＵＳＨＩも「まあ今日はちょっと情熱が足りなかったけど。タイトルマッチ、どこでやんの？ ねえノアさん。どこでもいいよ。タイトルマッチ当日はもっと情熱的によろしく頼むよ」と話すのだった。

また、この日が日本マットデビューだったレイエスは「今日はいい１日だった。ノアで初めてのデビューだった」と満足げ。対戦したチーム・ノアについて「彼らはいいレスラーだ。しかし問題は、彼らが俺たち日本のトランキーロスのレベルに達していなかったことだ」と自信満々に話していた。