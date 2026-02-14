ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のカーリング女子1次リーグが14日、行われた。世界ランク5位の日本（フォルティウス）は同2位のスイスを7-5で破り、今大会3試合目で初白星を上げた。

初戦でスウェーデン、2戦目でデンマークに敗れ、連敗スタートだった日本。絶対に落としたくない3戦目だったが、1Eで2点を先制される立ち上がり。2Eにスキップ吉村紗也香の最終投のドローを懸命のスイープで伸ばし、1点を返した。

3Eに1点を追加されたが、4Eには有利な後攻で2点。5Eはブランクエンドで、3-3の同点で前半を終えた。3-4で迎えた7Eはミスが続き劣勢だったが、最終投でスキップ吉村紗也香が見事なダブルテイクアウトショットを決めて、2点をもぎとり5-4と逆転した。

先攻の8Eでもスイスにミスが出た一方で、吉村がダブルテイクアウトショットを決め、スチールで1点を奪い、6-4とリードを広げた。9Eも後攻スイスに1点しか与えず、6-5で最終Eへ突入。勝利を収めた。

1次リーグは10か国が総当たりで対戦し、上位4チームが準決勝に進出。日本は2018年平昌五輪でLS北見（現ロコ・ソラーレ）が銅、2022年北京五輪でロコ・ソラーレが銀メダルを獲得している。



（THE ANSWER編集部）