キタキタキターーーーッ！！【サーティワン】食べ逃し厳禁♡「新作メニュー」

近頃、「ドバイチョコレート」という言葉を、目にすることが増えた人も多いのでは。話題のスイーツとして、気になっている人も多いはず。そんな、ドバイチョコレートを彷彿とさせる、新作メニューが【サーティワン】で販売中との情報をキャッチ。独特のサクサクとした食感を楽しめる「カダイフ」という食材とピスタチオクリームが入っているのが特徴のドバイチョコレートですが、サーティワンがどのようにアイスクリームに落とし込んだのか気になるところ。期間限定販売なので、さっそくチェックしてみましょう！

話題のスイーツをアイスクリームに！

ピスタチオチョコレート風味アイスクリーム、ビター風味チョコレートアイスクリーム、カダイフ入りチョコ風味菓子を組み合わせた「ドバイ スタイル チョコレート」。隠し味として、焦がしカラメルやホワイトチョコレートも使われているようです。@nyancoromochi_sweets_blogさん曰く「ピスタチオとチョコの味わいがちょうどよく、カダイフのザクザク食感も楽しめて美味しい」とのこと。

さまざまな食感と風味をたっぷり楽しめそう

続いてご紹介するのは「ダブルサンデー ピスタチオショコラ」。好きなフレーバーのアイスクリームを2つ選べるサンデーです。サンデーのトッピングとしては、チョコレートソースやブラウニー、キャンディングピスタチオ、ピスタチオクリームなど、こちらもドバイチョコレートのエッセンスを取り入れた仕上がり。どのフレーバーのアイスクリームを選ぼうか、想像しただけでもワクワクしそう。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@nyancoromochi_sweets_blog様、@sweets.pic様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N