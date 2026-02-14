◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東 ▽第２節 町田２―２（ＰＫ４―２）水戸（１４日、Ｇスタ）

町田が２―２からのＰＫ戦の末、Ｊ１初昇格の水戸を下し、規定により勝ち点２を獲得した。開幕からの公式戦連勝を３に伸ばした。前半３９分、ＦＷエリキが右足で決めて先制。その後、立て続けの失点で逆転を許したが、前半のうちにＤＦ昌子源がＣＫを頭で合わせ、同点とした。迎えたＰＫ戦では、ＧＫ谷晃生が２本セーブする活躍で勝利。勝ち点を５に伸ばし、東のトップに立った。

＊ ＊ ＊

百年構想リーグのホーム開幕戦をＰＫ勝ちで飾り、黒田剛監督は「ＰＫは日頃トレーニングをしている成果。サッカーの（９０分間の）試合とは別ものということで、それぞれが冷静にＧＫと向き合い、自分のキックをしていく（ことができた）」と落ち着いて振り返った。

守護神のＧＫ谷については「５本で２本止めるというのはチームで目標としてある。４本のうち２本止めたことは本当に素晴らしく、勝ち点２を呼び込んだ」とたたえた。この特別大会では９０分間で決着がつかない場合は即ＰＫ戦突入というルールとなっており、指揮官は「引き分けで、ＰＫ勝ちして勝ち点２を取れるというのはこのレギュレーションの面白いところでもある。こういったルールをしっかり活用しながら、我々の強みをさらに出していきたい。粘り強い、勝負強い町田が定着していくように、日々鍛錬に努めていきたい」と語った。