プロボクシングの帝拳ジムは、４月４日に東京・後楽園ホールで開催される「ＤＹＮＡＭＩＣ ＧＬＯＶＥ ＯＮ Ｕ―ＮＥＸＴ Ｖｏｌ．４２」の主要カードを１４日、発表した。元ＩＢＦ世界スーパーフェザー級王者で現ＷＢＯ同級２位の尾川堅一（３８）＝が、１３２ポンド（約５９・８キロ）契約１０回戦でフィリピン同級４位ロンベックス・カプロイ（フィリピン）と対戦する。

尾川は２０２１年１１月にＩＢＦ世界同級王座決定戦でアジンガ・フジレ（南アフリカ）を判定で下し王座を獲得。２２年６月の初防衛戦でジョー・コルディナ（英国）に２回ＫＯ負けし王座陥落。昨年１１月の前戦でプレスコ・カルコシア（フィリピン）を５回ＫＯで下すなど再起後は５連勝中で、世界ランクはＷＢＯ同級２位、ＷＢＣ同級１４位につける。

世界王座返り咲きを目指す尾川は、所属ジムの公式サイトで「前回の試合から５か月、良いですね。試合しないと年老いていってしまいますから（笑）。でも今回、こうして試合を組んでもらえて有難いし、自分も応援してくださっている方々ももう一度世界と思いながら頑張っています。もちろん組んでもらうことが目標ではないのですけど良いアピールになるようにしたいです」などと意気込みを語っている。

戦績は尾川が３１勝（２２ＫＯ）２敗１分け１無効試合、カプロイが１４勝１１ＫＯ４敗３分け。

また、ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーウエルター級王者・豊嶋亮太（３０）＝帝拳＝が、同級１４位のカルロ・バカロ（フィリピン）を相手に初防衛戦に臨む。

ライト級８回戦では、宮田彪我（２５）＝帝拳＝が日本同級９位・本多俊介（２６）＝Ｅ＆Ｊカシアス＝と対戦する。

戦績は豊嶋が２２勝（１２ＫＯ）３敗１分け、バカロが１４勝（８ＫＯ）１敗、宮田が５勝（３ＫＯ）１敗、本多が９勝（４ＫＯ）１分け。

興行はＵ―ＮＥＸＴでライブ配信される。