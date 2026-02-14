“コールドスリープ”中のPerfume、3DCGを駆使したコンセプトムービーが公開 特別な日にファンへサプライズ
“コールドスリープ”中のPerfumeがコールドスリープ前に発表した楽曲「ふめつのあなた」のコンセプトムービーが14日に公開された。
【動画】サプライズ公開…！3DCGを駆使したPerfumeのコンセプトムービー
同楽曲は、「週刊少年マガジン」（講談社）にて堂々完結した大今良時による人気漫画『不滅のあなたへ』を原作とするアニメ『不滅のあなたへ Season3』の主題歌。サウンドプロデューサー・中田ヤスタカ（CAPSULE）氏による書き下ろし楽曲で、Perfumeらしいエレクトロサウンドに優しく包まれるようなミディアムナンバー。
主題歌を務めるアニメ『不滅のあなたへ Season3』の世界観とリンクした楽曲で、今まさにコールドスリープ中のPerfume自身にも重なるような楽曲タイトルとなっており、昨年末に急遽配信リリースされていた。
昨年末のコールドスリープ直前にティザー映像が公開され、きょう14日、Perfume公式ファンクラブ「P.T.A.」および「WORLD P.T.A.」発足記念日という特別な日に、このコンセプトムービーが公開された。アニバーサリーを祝う、まさにファンへのサプライズプレゼントといえる一作だ。
映像には、歴代ライブの象徴的なモチーフが3DCGで随所に散りばめられており、Perfumeが歩んできた軌跡、そして今この瞬間から未来へと向かう3人の姿が、過去の記憶と重なり合うように美しく描き出されている。そして、Perfumeの3人が三位一体で心は近くにありながらも、それぞれが徐々に別の方向を向いていくようなアンビバレントな映像内容として、身体の輪郭はほどけ、記憶は粒子のようにただよい、楽曲は消えずに回り続ける。変わっていくものと変わらず残り続けるもの、その境目が描かれた映像となっている。
またきょう12時より、『STAGE SET KIT -NEBULA ROMANCE Episode TOKYO DOME-』の販売が開始され、あわせてファンクラブ会員限定アイテムとして、東京ドーム公演のライブ写真集や、アフターパンフレットも同時発売となっている。
さらに今年の夏には、『Perfume 10th Tour ZOZ5 "ネビュラロマンス" Episode 1』と『Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME』の映像商品化が決定しており、ドキュメンタリー映画『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』が来年5月15日に全国公開予定。Perfumeとして世界中を魅了してきた25年間の集大成を描いたドキュメンタリー映画となっている。
