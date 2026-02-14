◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽カーリング（１４日、コルティナ・カーリング五輪競技場）

カーリング女子の１次リーグで、日本代表で、世界ランキング５位のフォルティウスは３戦目で、同１位で世界選手権１０度の優勝を誇るスイスと対戦。７−５で勝つ金星で、五輪初勝利を挙げた。

苦しんでいた最終投者（スキップ）の吉村紗也香が、ついに目覚めた。３−３の同点で迎えた後半。スイスの絶対的エース、スキップが不調に陥った。フォルティイスが、相手を難しい陣形に追い込み、スキップに圧力をかけた。逆に吉村は、ようやく氷の状態を把握し、難しい２つのストーン（石）を同時にはじき出すダブルテイクを何度も決め、波に乗った。

第８Ｅが典型だった。スイスは有利な後攻で複数点を狙っていた。しかし、フォルティウスはスイスの３人目に投げるサード、スキップからミスを誘い、最後は吉村がダブルテイクに成功。１点をスチールし、１点を奪い、残り２エンドで２点差に広げた。

第９Ｅはスイスに１点を取らせることに成功し、最終エンドは、フォルティウスが有利な後攻。吉村がしびれるショットを見事に決め、世界選手権１０度の優勝を誇る世界１位を破る金星だ。

フォルティウスは、開幕戦で２０２２年北京五輪銅メダルのスウェーデンに対し、第１０Ｅを残した時点で、負けを認めるコンシード。４−８で敗戦。第２戦のデンマーク戦は、延長までもつれたが、７−１０で敗れ、２連敗でのスタートとなっていた。

１次リーグは１０チームが総当たりを行い、上位の４チームが準決勝に進出する。準決勝は１次リーグの１位と４位、２位と３位が対戦し、勝者が決勝に進み、敗者は３位決定戦に回る。