◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フリースタイルスキー・デュアルモーグル（１４日・リビーニョ・エアリアル・モーグルパーク）

【リビーニョ（イタリア）１４日＝宮下京香】１対１で競う新種目・デュアルモーグル女子の準々決勝が行われ、モーグル４位の冨高日向子（多摩大ク）は今大会モーグル金メダルのエリザベス・レムリー（米国）に敗れ、８強で敗退した。第１エアの着地でバランスを崩して得点が伸びず、悲願のメダルには届かなかった。

注目の新種目で上位に食い込めなかった。モーグル４位の冨高は初戦はスウェーデンの選手に２９―６で快勝したが、準々決勝で完敗。１対１で競い、ターンのスピードや闘争心が求められる新種目。初代女王を見据え「（モーグルの）リベンジを果たせるように頑張りたい」と意気込んでいたが、悔しい敗退となった。

東京・町田市出身で、３歳で始め、週末は車で４時間かけて雪が降る長野・白馬村に滑りに行った。小学１年の時、友人の誘いで五輪５大会出場の上村愛子氏（４６）らを輩出した名門・白馬村クラブ入り。２年後に１０年バンクーバー五輪で４位の上村氏の滑走に感動し「やるからには目指すのは五輪」と夢になった。

初出場した北京五輪では予選で１９位と敗退。「自分の滑りが出せなかった」と悔しさをバネに成長。「ミラノ五輪でメダル」を掲げ、課題のエアで成長を示すモーグルで日本勢最高の４位に入った。