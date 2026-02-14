◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック カーリング女子 予選リーグ 日本7−5スイス(大会9日目/現地14日)

予選リーグ2連敗スタートとなったカーリング女子日本代表（フォルティウス）は、第3戦で予選リーグ2連勝スタートのスイスと対戦。

第1エンド、先攻の日本は最終投でスキップの吉村紗也香選手がダブルテイクアウトを狙うも成功せず。その後スイスにダブルテイクアウトを決められ0−2と先制を許します。第3エンドまで1−3とリードを許していた日本。それでも第4エンドの後攻で、スイスのナンバーワンストーンをはじき複数得点。試合を3−3の振り出しに戻します。

さらに3−4と1点ビハインドの第7エンドの後攻。吉村選手がダブルテイクアウトを成功させる好ショットでまたも複数得点。5−4の逆転に成功し、チームメートも「ナイス！」の声かけ。この試合初めてリードを奪います。さらに日本は先攻の第8エンドでスイスにプレッシャーをかけると、貴重なスチールで追加点。6−4とリードを広げます。

そして第10エンド、吉村選手が最終投で得点を奪い7−5。初勝利で予選リーグ1勝2敗としました。敗れたスイスは、今大会初黒星で2勝1敗となっています。