¡ÖÆæ¥¢¥Ë¥áÂèÆóÃÆ¥¥¿¡¼¡×¡Ö¤¢¤Î´¶Æ°¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¡×¥µ¥¦¥¸¥«¥Ã¥×Ï¢ÇÆ¤¬¤«¤«¤ë¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤ÎÆ°²è¤¬ÂçÈ¿¶Á
¡¡¥µ¥¦¥¸¥«¥Ã¥×¤Î¸ø¼°¾¤¬£±£´Æü¡¢Æ±¥«¥Ã¥×¤Ç»Ë¾å½é¤ÎÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¡Ê²´£µºÐ¡¢·ªÅì¡¢ÌðºîË§¿Í±¹¼Ë¡¢Éã¥ê¥¢¥ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡Ë¤Î¥¢¥Ë¥áÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¸ø¼°¾¤Ï¡Ö¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤ÎÊª¸ì¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¡ÖÌ´¤òÊú¤¯¼ã¤¤»ÒÇÏ¤«¤é¥µ¥¦¥¸¥«¥Ã¥×¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ø¡£Ìðºî±¹¼Ë¤Î¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤â¾Þ¶â¤¬¹â¤¤¥ì¡¼¥¹¤ÇÏ¢ÇÆ¤Ç¤¤ë¤«¡©¡×¤ÈÌó£³Ê¬¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÆ°²è¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ°²è¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢¥Î¡¼¥¶¥ó¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢ÌðºîÄ´¶µ»Õ¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¥»¥ì¥¯¥È¥»¡¼¥ë¤ò·Ð¤Æ¡¢¡ÖÌ¾Çì³Ú¤Î¤â¤È¤Ç¥À¡¼¥È¤ÎºÍÇ½¤ò³«²Ö¤µ¤»¤¿¡×¤È¤¤¤¦£²ºÐ»þ¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤òÀâÌÀ¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ê¤ÉÀ¤³¦¤Î¥Ó¥Ã¥°¥ì¡¼¥¹¤ËÄ©Àï¤·¤¿·Ð°Þ¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤µ¤é¤ËÂç¤¤ÊÌ´¤ò¡×¤ÈÀ¤³¦ºÇ¹â¾Þ¶â¤ò¸Ø¤ë¥µ¥¦¥¸¥«¥Ã¥×¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¸å¤ÏÌðºîÄ´¶µ»Õ¤¬¡ÖºÇÂç¤Î»îÎý¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤¿¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¤È¤Î·ãÆ®¤òÀ©¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë£±£´Æü£²£°»þ¸½ºß¤Ç£²£¶Ëü·ï°Ê¾å¤ÎÉ½¼¨¤ò¿ô¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢£Ó£Î£Ó¤Ç¤Ï¡ÖÆæ¥¢¥Ë¥áÂèÆóÃÆ¥¥¿¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡ªº£²ó¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡ª¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤ó¤Çºî¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ç¤Ê¤ó¤«´ò¤·¤¤¡×¡Ö¤¢¤Î´¶Æ°¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¿·ºî¤¬Íè¤Æ¤ë¡×¡Ö¤Û¤ó¤Þ¾Ð¤¦¡×¡Ö¥µ¥¦¥¸¤Ç¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¡¢ÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¤¿¤éÀ¨¤¤»ö¤è¤Í£÷¡×¡ÖÌ¾ºî¥¢¥Ë¥á¤Ç¤¹¡×¡ÖÂ¾¹ñ¤¬¥¢¥Ë¥áºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ã¤ÆÀ¨¤¤¤è¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£